AEAC conquista três prêmios no 17º Ciclo do PCQ

CASCAVEL Polícia Penal realiza ação natalina para crianças e adolescentes acolhidos em Cascavel

CASCAVEL – A Polícia Penal do Paraná (PPPR) promoveu, nesta terça-feira (10), uma ação social especial com café da manhã e entrega de presentes para as crianças e adolescentes da Associação Recanto da Criança (ARCRI), em Cascavel, no Oeste do Paraná. O evento contou com a presença do Papai Noel, interpretado por um servidor da […]