Cascavel e Paraná - A advogada Juliane Vieira, 29 anos, vítima do incêndio que chocou a cidade no dia 15 de outubro do ano passado, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (20), após três meses. Ela estava internada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina e sendo acompanhada pela família. Ela ficou nacionalmente conhecida ao se colocar em risco para salvar a mãe Sueli Vieira, de 51 anos e o menino Pietro Dalmagro, quatro anos, filho da prima, ao ficar em cima da caixa do ar-condicionado entre o décimo terceiro e o décimo segundo andar.

O incêndio aconteceu no dia 15 de outubro de 2025 – Foto: CBMPR

Ela ajudou os vizinhos a retirar a mãe e o menino do apartamento em chamas – que fica no Condomínio Residencial João Baptista Cunha – no Centro da cidade, mas acabou ficando com 63% do corpo queimado ao ser retirada por dentro do apartamento pelo Sargento Edemar Migliorini, que adentrou o imóvel em chamas para retirá-la e que também teve queimaduras e passou por cirurgia.

A confirmação da alta hospitalar foi repassada pela assessoria da unidade hospitalar.

Durante a internação ela passou por tratamento intensivo, ficou em coma por cerca de dois meses e despertou em dezembro do ano passado quando iniciou uma fase de evolução gradativa. Depois disso, ela passou a ter uma alimentação pastosa e depois normalmente, evoluindo a caminhar e a participar do processo de reabilitação, sendo que a alta foi concedida após avaliação minuciosa da equipe médica. Ela segue a recuperação com os familiares e com acompanhamento médico.

Conclusão

O laudo pericial do incêndio foi concluído no fim de novembro do ano passado e foi detalhado pelo delegado da Polícia Civil, Ian Leão, que apontou que o incêndio iniciou na cozinha, mas que com o material coletado não foi possível apontar qual foi o ponto de ignição, já que várias hipóteses foram levantadas, entre elas, que uma vela estava acessa ou até uma panela tinha sido esquecida no fogo, mas nada que pudesse ter confirmado o início do fogo.