Advogada ferida em incêndio no Country apresenta melhora após dois meses em coma

Cascavel - Após dois meses internada em coma induzido, a advogada Juliane Vieira, de 28 anos, apresentou evolução no quadro clínico e já consegue se comunicar com familiares. Ela permanece hospitalizada no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Universitário de Londrina, no norte do Paraná, unidade de referência no atendimento a pacientes com queimaduras graves.

Juliane foi transferida para Londrina após sofrer ferimentos severos em um incêndio registrado na manhã do dia 15 de outubro, em um apartamento no 13º andar de um edifício localizado no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no bairro Country, região central de Cascavel.

No momento do incêndio, a jovem atuou para retirar do imóvel a mãe, Sueli, de 51 anos, e o primo, Pietro, de 4 anos, que também estavam no apartamento. Imagens que circularam nas redes sociais à época mostraram Juliane do lado externo do prédio, pendurada em um suporte de ar-condicionado, enquanto tentava auxiliar os familiares.

Durante o atendimento da ocorrência, dois bombeiros ficaram feridos. Um deles sofreu queimaduras nos braços, mãos e parte das costas, sendo hospitalizado e liberado após alguns dias. O outro teve queimaduras nas mãos e recebeu atendimento médico no local.