Cascavel - Uma ocorrência de afogamento registrada na tarde desta sexta-feira (26) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em um riacho com cachoeira no bairro Turisparque, nas proximidades da Rua Furnas, em Cascavel. Uma adolescente de 14 anos foi retirada da água em estado crítico, com parada cardiorrespiratória, e teve o quadro revertido ainda no local.
Conforme informações apuradas junto às equipes de resgate, três adolescentes estavam no local quando uma delas acabou afundando e não conseguiu retornar à superfície. As outras jovens perceberam a situação e acionaram o socorro de forma imediata.
Resgate e Reanimação
A vítima permaneceu submersa por um período estimado entre 20 e 25 minutos até ser localizada. Após o resgate, os bombeiros iniciaram procedimentos de reanimação, que se estenderam por cerca de 20 minutos, resultando na retomada dos sinais vitais.
Na sequência, a adolescente recebeu atendimento avançado dentro da ambulância do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e foi encaminhada para cuidados médicos no Hospital Universitário do Oeste do Paraná. O estado de saúde é considerado grave.
Via: SOT