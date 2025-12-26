Cascavel - Uma ocorrência de afogamento registrada na tarde desta sexta-feira (26) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em um riacho com cachoeira no bairro Turisparque, nas proximidades da Rua Furnas, em Cascavel. Uma adolescente de 14 anos foi retirada da água em estado crítico, com parada cardiorrespiratória, e teve o quadro revertido ainda no local.

Conforme informações apuradas junto às equipes de resgate, três adolescentes estavam no local quando uma delas acabou afundando e não conseguiu retornar à superfície. As outras jovens perceberam a situação e acionaram o socorro de forma imediata.