Acidente grave em Cascavel resulta na morte de adolescente de 15 anos em colisão - Foto: Luiz Felipe Max/SOT

Cascavel e Paraná - Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (16) resultou na morte de um adolescente de 15 anos, no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua da Lapa, na região central de Cascavel.

A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e uma scooter elétrica conduzida pelo jovem. Com o impacto, o adolescente sofreu ferimentos graves e não resistiu. Equipes do Siate foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem ao local apenas puderam confirmar o óbito.

Detalhes do Acidente Fatal em Cascavel

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo, que será oficialmente identificado após os procedimentos legais.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou parcialmente bloqueado, exigindo atenção dos motoristas que passavam pela região. As causas do acidente de trânsito ainda estão sendo investigadas pelos órgãos competentes.

