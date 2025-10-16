Cascavel e Paraná - Um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (16) resultou na morte de um adolescente de 15 anos, no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua da Lapa, na região central de Cascavel.
A colisão envolveu uma caminhonete Chevrolet S10 e uma scooter elétrica conduzida pelo jovem. Com o impacto, o adolescente sofreu ferimentos graves e não resistiu. Equipes do Siate foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem ao local apenas puderam confirmar o óbito.
Detalhes do Acidente Fatal em Cascavel
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, responsável pela perícia e remoção do corpo, que será oficialmente identificado após os procedimentos legais.
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito ficou parcialmente bloqueado, exigindo atenção dos motoristas que passavam pela região. As causas do acidente de trânsito ainda estão sendo investigadas pelos órgãos competentes.
