ADI 7796: Mais de 500 representantes das Apaes fazem protesto em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (20), representantes de 16 Apaes da região Oeste e uma co-irmã, que integram o conselho regional, participaram de um protesto em Cascavel, contra a ADI 7796.

A ADI 7796, que foi proposta pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, questiona a matrícula de pessoas com deficiência nessas escolas e defende que todas estejam nas classes comuns.