ADI 7796: Mais de 500 representantes das Apaes fazem protesto em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quarta-feira (20), representantes de 16 Apaes da região Oeste e uma co-irmã, que integram o conselho regional, participaram de um protesto em Cascavel, contra a ADI 7796.
A ADI 7796, que foi proposta pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, questiona a matrícula de pessoas com deficiência nessas escolas e defende que todas estejam nas classes comuns.
Protesto Contra a ADI 7796 em Cascavel
Mais de 500 representantes das Apes estiveram reunidos em frente a Catedral Nossa Senhora Aparecida em defesa das escolas especializadas do Paraná. O objetivo também é fazer frente à Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite no STF (Supremo Tribunal Federal), contestando duas leis estaduais, a 17.656/2013, conhecida como Todos Iguais pela Educação e a Lei 18.419/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Paraná.
Um dos cartazes dizia a seguinte mensagem: “Uma escola não exclui a outra”. A ação reforçou o compromisso em defesa das associações.