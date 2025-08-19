ADI 7796: Apaes da região Oeste protestam em Cascavel

Cascavel - Nesta quarta-feira, a partir das 9h, em frente a Catedral Nossa Senhora Aparecida, representantes de 16 Apaes da região Oeste e uma co-irmã, que integram o conselho regional, participam de uma manifestação em Cascavel, contra a ADI 7796.

As mobilizações vão ocorrer ao longo do dia em várias regiões do Estado e do Brasil.

A mobilização é em defesa das escolas especializadas do Paraná e para fazer frente à Ação Direta de Inconstitucionalidade em trâmite no STF (Supremo Tribunal Federal), contestando duas leis estaduais, a 17.656/2013, conhecida como Todos Iguais pela Educação e a Lei 18.419/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Paraná.