Acorda, Cascavel! Tradicional carreata de São Cristóvão movimenta a Avenida Brasil

A festa de São Cristóvão – o padroeiro dos motoristas – acontece sempre no primeiro final de semana do mês de agosto, mas a programação religiosa já começou no dia 22 de julho de 2025. Cerca de 300 voluntários se envolvem diretamente na organização do evento, que este ano completa 66 anos.

Um evento tão tradicional assim chama a atenção pela grandiosidade de suas marcas: mais de 8 mil automóveis são esperados para a tradicional bênção na manhã do domingo; mais de 500 motocicletas participaram da motociata no sábado à tarde; mais de 3 mil pessoas devem passar pela praça de alimentação da festa durante os três dias e no domingo e cerca de 2 mil pessoas devem almoçar o delicioso churrasco.

Praça de alimentação

Diversos sabores de churros, espetinhos de morangos, brigadeiros, doces juninos, bolos, cucas, pudins, cachorro quente, pastéis e diversas bebidas estão entre as delícias que poderão ser encontradas na festa, além do Pão de São Cristóvão – iguaria típica da festa.

Bênção

Na manhã deste domingo, a carreata iniciou nas primeiras horas do dia e conta com cinco sacerdotes e uma grande equipe de ministros para a bênçãos dos veículos, na manhã e tarde de domingo, que é quando acontece o ponto alto da festa e deixa a Avenida Brasil lotada, com demonstrações de fé que ecoam nas buzinas