Acidente tira vida do veterinário e agropecuarista Joaquim Felipe Laginski

Cascavel – O agronegócio do Oeste do Paraná perdeu, na tarde desta quinta-feira (16), uma de suas figuras mais respeitadas. O médico veterinário e agropecuarista Joaquim Felipe Laginski, de 82 anos, faleceu após um acidente em sua fazenda, localizada na divisa entre Cascavel e Catanduvas.

Segundo informações disponíveis, Laginski dirigia uma caminhonete dentro da propriedade quando o veículo saiu da estrada, causando ferimentos fatais. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito. O corpo foi recolhido pela Polícia Científica, que fará os exames de necropsia no IML de Cascavel.

Legado de Joaquim Laginski

Joaquim Laginski foi um dos pioneiros da medicina veterinária em Cascavel, sendo o segundo profissional da área a atuar na cidade. Também teve papel de destaque na história da Coopavel, onde exerceu a vice-presidência durante a gestão do saudoso Salazar Barreiros, um dos fundadores da cooperativa.