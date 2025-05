Acidente no Bairro Periolo deixa Guarda Municipal ferido em Cascavel

A colisão envolveu uma motocicleta Honda CB Twister 250, pilotada pelo agente, e um veículo Fiat Fastback. Segundo informações apuradas no local, os dois veículos trafegavam por vias distintas e colidiram exatamente na esquina, provocando a queda do motociclista.

Cascavel e Paraná - Na manhã desta sexta-feira (30), um Guarda Municipal de Cascavel ficou ferido após um acidente de trânsito registrado no cruzamento das ruas Copacabana e Florêncio Galafassi, no Bairro Periolo.

Detalhes do Acidente

Com o impacto, a lateral do carro ficou visivelmente danificada. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro ao guarda municipal, de 39 anos, que apresentava suspeita de fratura no braço esquerdo, além de diversas contusões e escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado a um hospital da cidade para atendimento médico.

Além do resgate, uma equipe da GM também esteve no local para dar apoio ao colega e recolher o armamento do agente ferido. O trânsito no cruzamento ficou parcialmente interditado. A Transitar e a Polícia Militar foram acionadas para registrar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis.