Acidente na BR-369 deixa uma mulher e duas crianças feridas, em Cascavel

PARANÁ

Por dia, Paraná tem 69 novos pedidos de pensão alimentícia, aponta levantamento inédito

De acordo com levantamento inédito com base no BI (Business Intelligence) disponível no site do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o Paraná viu uma média de 69 novos pedidos de pensão alimentícia por dia surgir no 1º semestre de 2024. Ao todo, foram registrados 12.538 novos casos no estado. Já o Brasil tem uma média […]