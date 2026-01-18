Cascavel e Paraná - Na noite deste sábado (17), um acidente de trânsito foi registrado na BR-163, nas proximidades do distrito de Sede Alvorada, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

De acordo com as informações apuradas, o condutor de um Volkswagen Jetta perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo acabou parando em uma área de mata às margens da rodovia, em um trecho que exige atenção redobrada dos motoristas.

Detalhes do acidente

No carro estavam três ocupantes, todos encaminhados para atendimento médico. Um homem de 32 anos sofreu fratura no lado esquerdo da costela, uma criança de 4 anos teve fratura no fêmur e uma mulher de 36 anos relatava dores na região do pescoço.