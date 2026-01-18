Cascavel e Paraná - Na noite deste sábado (17), um acidente de trânsito foi registrado na BR-163, nas proximidades do distrito de Sede Alvorada, em Cascavel, no Oeste do Paraná.
De acordo com as informações apuradas, o condutor de um Volkswagen Jetta perdeu o controle da direção, saiu da pista e o veículo acabou parando em uma área de mata às margens da rodovia, em um trecho que exige atenção redobrada dos motoristas.
Detalhes do acidente
No carro estavam três ocupantes, todos encaminhados para atendimento médico. Um homem de 32 anos sofreu fratura no lado esquerdo da costela, uma criança de 4 anos teve fratura no fêmur e uma mulher de 36 anos relatava dores na região do pescoço.
As equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos no local e, após avaliação, levaram as vítimas a uma unidade hospitalar, onde seguem em acompanhamento.
Ações e investigações
A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, realizou o registro da ocorrência e reforçou a sinalização da via. As causas do acidente ainda serão apuradas.
