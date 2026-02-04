Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (4), um grave acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Paraná, em Cascavel, um ponto de grande fluxo de veículos e pedestres. Um ônibus do transporte coletivo, que seguia no sentido Região Norte, atropelou uma idosa de 71 anos, que atravessava a via enquanto o semáforo estava aberto para os veículos.
Com o impacto, a vítima caiu no asfalto e sofreu ferimentos graves na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo socorristas e um médico, chegaram rapidamente ao local e constataram traumatismo cranioencefálico grave. A idosa foi entubada ainda no local e, em seguida, encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel para atendimento especializado.
Durante o atendimento, o trânsito na região ficou prejudicado, com a interdição parcial das vias para garantir a segurança das equipes e dos demais motoristas. Agentes da Transitar foram acionados para registrar a ocorrência, organizar o fluxo de veículos e adotar as medidas necessárias.
Fonte: SOT