Cascavel e Paraná - Na manhã desta quarta-feira (4), um grave acidente de trânsito ocorreu no cruzamento da Avenida Barão do Rio Branco com a Rua Paraná, em Cascavel, um ponto de grande fluxo de veículos e pedestres. Um ônibus do transporte coletivo, que seguia no sentido Região Norte, atropelou uma idosa de 71 anos, que atravessava a via enquanto o semáforo estava aberto para os veículos.

Com o impacto, a vítima caiu no asfalto e sofreu ferimentos graves na cabeça. Equipes do Corpo de Bombeiros, incluindo socorristas e um médico, chegaram rapidamente ao local e constataram traumatismo cranioencefálico grave. A idosa foi entubada ainda no local e, em seguida, encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel para atendimento especializado.