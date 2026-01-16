Paraná e Santa Tereza do Oeste - Na manhã desta sexta-feira (16) na BR-277, um grave acidente de trânsito foi registrado , em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná. A colisão envolveu um Chevrolet Spin e um caminhão, causando grande mobilização das equipes de emergência e a interdição total da rodovia.

No carro estavam três pessoas. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros dois ocupantes, ambos homens, sofreram lesões moderadas e foram socorridos com vida pelo Samu e pela concessionária EPR Iguaçu, sendo encaminhados a hospitais da região.

Resgate e Atendimento às Vítimas

O caminhão era ocupado apenas pelo condutor, que ficou preso às ferragens após o impacto. O Corpo de Bombeiros realizou o resgate técnico da vítima, que foi atendida pelo Siate. O motorista apresentava ferimentos moderados e foi levado ao hospital, consciente e orientado.