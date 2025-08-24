Acidente fatal! Piloto de BMW morre após grave colisão frontal contra Onix no Paraná

Paraná - Uma grave colisão frontal resultou na morte de uma pessoa na BR-153, na altura do km 239,4, no município de Tibagi, no Paraná. O sinistro aconteceu por volta das 10h50 da manhã de hoje e envolveu um carro GM Onix de Belo Horizonte e uma motocicleta BMW emplacada em Balneário Camboriú.

A vítima fatal foi o condutor da motocicleta, um homem de 51 anos morador de Ponta Grossa. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas os dados preliminares apontam para uma colisão frontal. Foi realizado teste de bafômetro com resultado negativo para o condutor do Onix.