Acidente é registrado na BR-277, em Cascavel

Cascavel e Paraná - Um capotamento registrado na manhã desta segunda-feira (21) mobilizou motoristas que trafegavam pela marginal da rodovia BR-277, nas proximidades do aeroporto de Cascavel.

As primeiras informações apontam que o condutor pode ter perdido o controle do veículo enquanto trafegava pela via marginal. O veículo saiu da pista, caiu em uma valeta e acabou parando com as quatro rodas para cima, preso na grade de um estabelecimento comercial às margens da via. No local ninguém ficou ferido.

Detalhes do Acidente

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para prestar apoio no local e fazer o registro da ocorrência.