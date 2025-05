Acidente com múltiplas vítimas: simulado chama atenção para riscos da imprudência no trânsito em Cascavel

“Quando fazemos um simulado como esse, com vítimas e feridos, isso chama muito a atenção. E é exatamente esse o nosso objetivo: mostrar às pessoas o que pode acontecer com elas ou com seus entes queridos caso não respeitem as normas de trânsito”.

“Acidentes com múltiplas vítimas têm uma dinâmica diferente. Por isso, todos os órgãos que normalmente atuam em ocorrências de trânsito estão aqui, para que possamos simular uma situação complexa que envolva muitos feridos. Infelizmente, atendemos muitos acidentes de trânsito, e boa parte deles ocorre devido à imprudência ou ao desrespeito à legislação”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros, William Rizardi.

Entre os focos abordados na simulação, a Transitar destacou comportamentos cotidianos que geram riscos coletivos, como trafegar pela faixa exclusiva de ônibus ou realizar retornos proibidos.

“A ideia de utilizar um ônibus é justamente para mostrar que o número de vítimas pode ser alto. Durante esse simulado, vamos representar óbitos, pacientes em estado grave, gravíssimo e leve, para evidenciar que todos podem ser atingidos quando ocorre um sinistro. E, claro, também vamos apresentar aqui a eficiência do SAMU e do SIATE no atendimento. Mas que fique registrado: esses profissionais não precisariam atender ninguém se todos fizessem o que é correto no trânsito”, explicou a coordenadora de Educação da Tansitar, Luciane de Moura.

Maio Amarelo em Cascavel: Simulação e Conscientização

A iniciativa integra o cronograma oficial do Maio Amarelo em Cascavel e foi organizada pela Transitar, órgão municipal responsável pela mobilidade urbana, em parceria com os integrantes do Comitê de Trânsito.

Entre os principais parceiros envolvidos nessa e em outras ações educativas do Maio Amarelo estão: o Corpo de Bombeiros, Siate, Samu, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar (PM), a OAB, a Escola Pública Estadual de Trânsito do DER e as a secretarias Municipais de Saúde e Obras, além do IPC.

Fonte: Secom