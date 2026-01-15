Cascavel e Paraná - No fim da manhã desta quinta-feira (15), um trabalhador de 25 anos ficou gravemente ferido em um acidente durante a coleta de lixo no bairro Lago Azul, em Cascavel, no Oeste do Paraná.

A ocorrência foi registrada na Rua Lagoa Camarim e mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros para o atendimento pré-hospitalar. Segundo informações apuradas no local, o acidente aconteceu enquanto a equipe realizava a coleta. Durante a movimentação para recolher os materiais, o jovem acabou sendo atingido por uma das rodas do caminhão de lixo.

Com o impacto, o trabalhador sofreu ferimentos graves na perna e precisou de atendimento imediato. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), onde segue sob cuidados médicos.