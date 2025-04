Acic completa 65 anos de história

Cascavel - Uma das maiores e mais representativas entidades empresariais do Paraná e do Sul do Brasil completa mais um ano de história nesta sexta-feira (4). Oficialmente fundada em 4 de abril de 1960, a Associação Comercial e Industrial de Cascavel foi a resposta que líderes da época encontraram para o maior desafio que ameaçava a prosperidade econômica do município a partir da segunda metade dos anos 1950. Com o fim da era de ouro dos ciclos de extração, empresários e autoridades entenderam que era necessário colocar a cabeça para funcionar para encontrar novas alternativas e dar continuamente ao crescimento que Cascavel e região experimentavam.

ACIC

A Acic se tornou um dos mais pulsantes fóruns de debates do interior do Paraná. Os mais diferentes temas eram colocados em pauta na entidade e, por meio do consenso, buscavam-se caminhos para contemplar as mais diversas demandas. O primeiro presidente foi Altamir Silva, empreendedor que deu início aos fundamentos de seriedade, vanguarda e eficiência que passariam a ser tônicas no cotidiano da associação comercial. “A história da Acic é o resultado do trabalho e da dedicação de muitos. De empreendedores comprometidos não apenas com o bom desempenho de suas empresas, mas com a prosperidade e o contínuo desenvolvimento de Cascavel e entorno”, comenta o ex-presidente Dercio Galafassi.