Cascavel e Paraná - A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) determinou a obrigatoriedade de cadastro prévio para empresas que prestam serviços como reformas de túmulos e jazigos nos cemitérios do município. A medida foi publicada em portaria na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial.
De acordo com a portaria, os prestadores que desejarem executar serviços de revestimento, reformas ou outras atividades relacionadas à conservação e limpeza de jazigos e túmulos deverão se cadastrar junto ao setor administrativo da autarquia, localizado na Rua do Rosário, nº 218.
No ato do cadastro, será exigida a documentação legal da empresa, além da comprovação de habilidade técnica para a atividade a ser desenvolvida.
Após a retirada da “autorização de reforma”, o credenciado terá o prazo de 60 dias para apresentar à Acesc a comprovação da conclusão do serviço, com a anuência do encarregado do cemitério onde o trabalho foi realizado.
A não apresentação dessa comprovação resultará na suspensão do credenciamento, impedindo a empresa de realizar novos serviços até a regularização.
Novas medidas da Acesc
Segundo o superintendente da Acesc, Romulo Quintino, a medida busca garantir mais segurança, controle na entrada de prestadores de serviço e a limpeza dos espaços públicos. “Alguns realizam a reforma e deixam restos de construção e entulho, o que gera problemas para a zeladoria. Com o cadastro, a empresa precisa comprovar que concluiu a obra e deixou o local organizado para continuar credenciada”, explicou.
