Cascavel e Paraná - A Acesc (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel) determinou a obrigatoriedade de cadastro prévio para empresas que prestam serviços como reformas de túmulos e jazigos nos cemitérios do município. A medida foi publicada em portaria na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial.

De acordo com a portaria, os prestadores que desejarem executar serviços de revestimento, reformas ou outras atividades relacionadas à conservação e limpeza de jazigos e túmulos deverão se cadastrar junto ao setor administrativo da autarquia, localizado na Rua do Rosário, nº 218.

No ato do cadastro, será exigida a documentação legal da empresa, além da comprovação de habilidade técnica para a atividade a ser desenvolvida.

Após a retirada da “autorização de reforma”, o credenciado terá o prazo de 60 dias para apresentar à Acesc a comprovação da conclusão do serviço, com a anuência do encarregado do cemitério onde o trabalho foi realizado.