Cascavel - A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc) já definiu a programação religiosa e os preparativos para o Dia de Finados, que será celebrado no próximo dia 2 de novembro. A data, marcada por lembranças, orações e homenagens aos entes queridos, deve movimentar os cemitérios urbanos do município e as unidades localizadas na zona rural.

Neste dia, os cemitérios de Cascavel estarão abertos das 8h às 17h, com equipes de servidores à disposição da população.

“Em todos os cemitérios haverá colaboradores identificados para orientar famílias e visitantes que, por acaso, necessitarem de algum direcionamento, seja para localizar jazigos, esclarecer horários de funcionamento ou indicar os locais das celebrações”, explica o superintendente da Acesc, Rômulo Quintino.

Atualmente, Cascavel conta com quatro cemitérios urbanos: Cemitério Central, Cemitério São Luiz, no bairro São Cristóvão, Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Guarujá e Cemitério Cristo Redentor também no Guarujá, além do cemitério particular Jardins de Cascavel, no bairro Siena. Na zona rural, são 24 cemitérios comunitários, que também recebem manutenção periódica.

Neste período que antecede o feriado, estão liberadas as limpezas leves, como varrições e pintura de jazigos, além da troca de flores e arranjos. “Nosso objetivo é garantir um ambiente adequado, limpo e acolhedor para todos os que vêm prestar suas homenagens”.

Desde o início de outubro, as equipes da Acesc intensificaram os trabalhos de limpeza, revitalização e pequenos reparos nos cemitérios públicos. A ação faz parte da preparação tradicional para o feriado, quando milhares de pessoas visitam os túmulos de familiares e amigos.

Por conta das obras de ampliação dos jazigos subterrâneos, este ano a tradicional missa de Finados do Cemitério Central acontecerá em frente ao portão principal, às 17h. O mesmo horário também será adotado no Cemitério São Luiz, localizado no bairro São Cristóvão.

As celebrações, conduzidas por representantes da Igreja Católica, devem reunir centenas de pessoas. Segundo a Acesc, toda a estrutura está sendo preparada para garantir conforto e segurança aos fiéis, com áreas delimitadas para a missa e apoio de equipes de trânsito e limpeza.

Programação das Novenas das Almas

As novenas preparatórias acontecerão entre os dias 24 de outubro e 1º de novembro, em diversas paróquias e comunidades católicas da cidade. Confira o cronograma completo:

Dia 24/10

1ª Missa – 6h30: Paróquia Caravaggio – Bairro Maria Luiza

2ª Missa – 19h: Paróquia Santo Antônio – Centro

Dia 25/10

1ª Missa – 6h30: Paróquia Caravaggio – Bairro Maria Luiza

2ª Missa – 19h: Catedral

Dia 26/10

1ª Missa – 6h30: Paróquia Caravaggio – Bairro Maria Luiza

2ª Missa – 19h: Paróquia São Cristóvão