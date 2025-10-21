Cascavel e Paraná - A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc) abriu credenciamento para comerciantes interessados em atuar nos arredores dos cemitérios públicos durante o feriado de Finados. A locação dos espaços será feita por ordem de chegada, conforme a Portaria nº 11/2025, e seguirá até o preenchimento das vagas.

Os pontos de venda estarão disponíveis nos cemitérios Dom Mauro (Central), Jardim da Saudade, Cristo Redentor e São Luiz. Os valores variam entre R$ 365,64 e R$ 487,52, conforme o local e o tamanho do espaço. Cada barraca terá entre 8 e 12,5 m², sendo permitido apenas um ponto por CPF ou CNPJ em cada cemitério.

Pessoas físicas e jurídicas podem participar, sem exigência de vínculo com programas municipais. Os produtos autorizados incluem flores naturais e artificiais, velas, bebidas não alcoólicas e alimentos prontos como salgados, doces, crepes, pamonhas, churros, sorvetes e picolés. Também é permitida a distribuição de material publicitário impresso, desde que sem som.