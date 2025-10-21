Cascavel e Paraná - A Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel (Acesc) abriu credenciamento para comerciantes interessados em atuar nos arredores dos cemitérios públicos durante o feriado de Finados. A locação dos espaços será feita por ordem de chegada, conforme a Portaria nº 11/2025, e seguirá até o preenchimento das vagas.
Os pontos de venda estarão disponíveis nos cemitérios Dom Mauro (Central), Jardim da Saudade, Cristo Redentor e São Luiz. Os valores variam entre R$ 365,64 e R$ 487,52, conforme o local e o tamanho do espaço. Cada barraca terá entre 8 e 12,5 m², sendo permitido apenas um ponto por CPF ou CNPJ em cada cemitério.
Pessoas físicas e jurídicas podem participar, sem exigência de vínculo com programas municipais. Os produtos autorizados incluem flores naturais e artificiais, velas, bebidas não alcoólicas e alimentos prontos como salgados, doces, crepes, pamonhas, churros, sorvetes e picolés. Também é permitida a distribuição de material publicitário impresso, desde que sem som.
O credenciamento e o pagamento da taxa devem ser feitos na sede da Acesc, localizada no Cemitério Central Dom Mauro. Comerciantes que optarem por usar barraca própria ou trailer deverão pagar o valor correspondente ao ponto do Dom Mauro, com acréscimo caso a estrutura exceda o limite de metragem.
Organização e Fiscalização
A fiscalização ficará a cargo da própria Acesc, que também será responsável por coibir vendedores irregulares. “Essa organização é importante para garantir segurança, limpeza e o bom funcionamento do comércio durante o feriado”, afirma o secretário da Acesc, Rômulo Quintino.
Os credenciados poderão atuar no fim de semana e no dia de Finados, conforme a movimentação do público.