Cascavel e Paraná - A região central de Cascavel recebeu, na quarta-feira (21), uma operação de trânsito coordenada pela Transitar, em conjunto com o Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar, por meio da PPTran/Gotran. A ação ocorreu ao longo do dia e teve como objetivo coibir infrações, identificar veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e reforçar a segurança viária em pontos estratégicos da cidade.
Durante os bloqueios e abordagens, as equipes realizaram fiscalizações documentais e vistorias nos veículos. Ao todo, foram lavrados 86 autos de infração de trânsito.
Fiscalização e Infrações
Também foram identificados oito condutores sem habilitação e 17 veículos com documentação em atraso, situações que representam riscos tanto legais quanto à segurança no tráfego urbano.
No decorrer da operação, ainda foram registrados dois termos circunstanciados por porte de entorpecentes para consumo pessoal. Em razão das irregularidades constatadas, dois automóveis e oito motocicletas foram removidos ao pátio.
Medidas Adotadas e Conscientização
A ação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelos órgãos de fiscalização para promover um trânsito mais organizado e seguro em Cascavel, além de conscientizar os condutores sobre a importância do cumprimento das normas.
Fonte: SOT