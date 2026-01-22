Cascavel e Paraná - A região central de Cascavel recebeu, na quarta-feira (21), uma operação de trânsito coordenada pela Transitar, em conjunto com o Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar, por meio da PPTran/Gotran. A ação ocorreu ao longo do dia e teve como objetivo coibir infrações, identificar veículos em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e reforçar a segurança viária em pontos estratégicos da cidade.

Durante os bloqueios e abordagens, as equipes realizaram fiscalizações documentais e vistorias nos veículos. Ao todo, foram lavrados 86 autos de infração de trânsito.

Fiscalização e Infrações

Também foram identificados oito condutores sem habilitação e 17 veículos com documentação em atraso, situações que representam riscos tanto legais quanto à segurança no tráfego urbano.