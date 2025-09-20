Abuso sexual: Casos cada vez mais próximos deixam sociedade em alerta

Como se fosse um fio de novelo quando se vai puxando e ele vai se desatando, nas últimas semanas os cascavelenses têm se deparado com uma série de casos de abuso sexual que chamam a atenção pela forma como ocorreram, as pessoas que envolveram e as mais diversas cenas – o que deixou a sociedade toda em alerta para este tipo de situação que cada vez está mais próxima.

O que antes era notícia de “grandes centros”, como o caso antigo da menina encontrada dentro de uma mala na Rodoviária de Curitiba, agora está mais perto, dentro das escolas, das igrejas e até de ônibus abandonado. Em uma sociedade que ainda se mantêm em propósitos cristãos, os princípios são importantes e a linha que difere o que é ilegal, imoral do liberal deve ser mantida, principalmente mantendo claro o que é certo e o que é errado.

Por outro lado, existe ainda a discussão de que o quanto mais se fala mais se estimula, mas também a divulgação dos casos pelas autoridades policiais é uma forma de demonstrar que os casos não ficam impunes e que as pessoas estão denunciando, a polícia está fazendo o seu trabalho e os envolvidos serão punidos dentro da lei. Por outro lado, a divulgação de vídeos envolvendo os casos também deve ser uma preocupação da sociedade que consome este conteúdo.

A reportagem do jornal O Paraná conversou com o presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB, Ricardo Bantle, que disse que os casos não aumentaram, mas que existe uma exposição muito maior deles atualmente devido às redes sociais, divulgação dos órgãos competentes e pela própria população. “Antigamente a grande parte deles corria em segredo de Justiça e as pessoas sabiam apenas se a informação vazasse, diferente de hoje, que com a divulgação ficam mais conhecidos”, disse.

Segundo Bantle, com a internet e as redes sociais as informações tomam uma proporção maior, mas não significa que os casos não aconteciam. Para ele, além da divulgação maior ainda, este tipo de conteúdo são as manchetes mais consumidas nas redes sociais e nos meios de comunicação, já que as pessoas se interessam principalmente nas notícias que são importantes para elas e o que tem de mais forte no setor policial e até de fofoca.

“É consumo de interesse para saber o que aconteceu de fato, quem eram as pessoas envolvidas no caso, o que é natural do ser humano, de buscar aquela informação que é a mais atraente. Por exemplo, se tiver uma notícia de corrupção confirmada e outra de abuso sexual em uma escola que ainda está sendo investigado, com certeza a do abuso será a mais buscada”, relatou o advogado.