Cascavel - A Prefeitura de Cascavel conta com cerca de 10 mil servidores que atuam diretamente na prestação de serviços públicos à comunidade. Na próxima terça-feira (28) é celebrado, em todo o Brasil, o Dia do Servidor Público.
Conforme o Decreto Municipal nº 19.241/2024, o ponto facultativo foi antecipado para segunda-feira (27). Nesse dia, não haverá expediente na Prefeitura e nas repartições públicas municipais.
No entanto, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente durante todo o período, conforme prevê o Decreto nº 18.047/2024.
Já na terça-feira (28), data oficial da comemoração, o atendimento será normal em todas as repartições.
Confira o abre e fecha dos serviços municipais:
SAÚDE
UPAs
As três Unidades de Pronto Atendimento atendem normalmente, de forma ininterrupta.
UBS/USFs
As unidades fecham na segunda-feira (27) e reabrem normalmente na terça-feira (28).
Vigilância Epidemiológica
Plantão de sobreaviso ininterrupto. Contato: (45) 98431-6339.
Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)
Plantão das 7h às 19h. Contato (45) 988047211.
Vigilância Sanitária
Plantão de sobreaviso das 7h às 19h. Contato: 98431-6338.
Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana
Atendimento das 7h às 12h30.
Setor de Transporte sanitário eletivo
Plantão das 7h às 22h
Farmácia Básica
Farmácia Básica I: 13h às 19h
Farmácia Básica II: 7h às 13h
Farmácia Básica III: 13h às 19h
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restaurante Popular
Todas as unidades do Restaurante Popular estarão fechadas na segunda-feira (27).
Conselhos Tutelares
Atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).
Serviços de Proteção Social Básica
Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) Cadastro Único e Inclusão Produtiva, assim como os de Proteção Social de Média Complexidade, como os Creas, ficarão fechados na segunda-feira (27).
Acolhimento
Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como unidade de Acolhimento Institucional, as residências inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres atenderão normalmente.
EDUCAÇÃO
As crianças da rede municipal de ensino de escolas e Cmeis não terão aulas na segunda-feira (27). As atividades retornam normalmente na terça-feira-feira (28).
MEIO AMBIENTE
Zoológico de Cascavel – O Zoo estará fechado, porque segunda-feira é dia de manutenção do parque.
Coleta de lixo e de recicláveis – Serviço funciona normalmente.
Parques – Abertos das 6h às 22h.
TRANSITAR
Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na segunda-feira (27).
Transporte coletivo: Os ônibus circularão com tabelas normal, sem alterações. As tabelas podem ser consultadas no site da Transitar: https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/.
Denúncias e/ou sugestões podem ser encaminhadas via Whatsapp da Ouvidoria: (45) 99119-9478.
O Setor de Fiscalização de Trânsito mantém atendimento ininterrupto com escalas de plantão. O Canal de Comunicação de Trânsito atende 24 horas por mensagem no Whatsapp (45) 99135-5207.
Pátio de Veículos: Ficará fechado na segunda-feira (27)
Rodoviária: O Terminal Rodoviário de Cascavel funciona de forma ininterrupta para embarque e desembarque de passageiros.
Informações relativas a horários de ônibus e compra de passagens podem ser obtidas diretamente com as empresas rodoviárias. Contato disponível em: https://www.transitarcascavel.com.br/terminal_rodoviario/
Aeroporto: Funciona normalmente para embarque e desembarque de passageiros.
Fonte: Secom