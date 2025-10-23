Cascavel - A Prefeitura de Cascavel conta com cerca de 10 mil servidores que atuam diretamente na prestação de serviços públicos à comunidade. Na próxima terça-feira (28) é celebrado, em todo o Brasil, o Dia do Servidor Público.

Conforme o Decreto Municipal nº 19.241/2024, o ponto facultativo foi antecipado para segunda-feira (27). Nesse dia, não haverá expediente na Prefeitura e nas repartições públicas municipais.

No entanto, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente durante todo o período, conforme prevê o Decreto nº 18.047/2024.

Já na terça-feira (28), data oficial da comemoração, o atendimento será normal em todas as repartições.

Confira o abre e fecha dos serviços municipais:

SAÚDE

UPAs

As três Unidades de Pronto Atendimento atendem normalmente, de forma ininterrupta.

UBS/USFs

As unidades fecham na segunda-feira (27) e reabrem normalmente na terça-feira (28).

Vigilância Epidemiológica

Plantão de sobreaviso ininterrupto. Contato: (45) 98431-6339.

Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)

Plantão das 7h às 19h. Contato (45) 988047211.

Vigilância Sanitária

Plantão de sobreaviso das 7h às 19h. Contato: 98431-6338.

Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana

Atendimento das 7h às 12h30.

Setor de Transporte sanitário eletivo

Plantão das 7h às 22h

Farmácia Básica

Farmácia Básica I: 13h às 19h

Farmácia Básica II: 7h às 13h

Farmácia Básica III: 13h às 19h