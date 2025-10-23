Foto: Secom
Cascavel - A Prefeitura de Cascavel conta com cerca de 10 mil servidores que atuam diretamente na prestação de serviços públicos à comunidade. Na próxima terça-feira (28) é celebrado, em todo o Brasil, o Dia do Servidor Público.

Conforme o Decreto Municipal nº 19.241/2024, o ponto facultativo foi antecipado para segunda-feira (27). Nesse dia, não haverá expediente na Prefeitura e nas repartições públicas municipais.

No entanto, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente durante todo o período, conforme prevê o Decreto nº 18.047/2024.

Já na terça-feira (28), data oficial da comemoração, o atendimento será normal em todas as repartições. 

Confira o abre e fecha dos serviços municipais:

SAÚDE

UPAs

As três Unidades de Pronto Atendimento atendem normalmente, de forma ininterrupta.

UBS/USFs

As unidades fecham na segunda-feira (27) e reabrem normalmente na terça-feira (28).

Vigilância Epidemiológica

Plantão de sobreaviso ininterrupto. Contato: (45) 98431-6339.

Vigilância em Saúde Ambiental (Visam)

Plantão das 7h às 19h. Contato (45) 988047211.

Vigilância Sanitária

Plantão de sobreaviso das 7h às 19h. Contato: 98431-6338.

Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana

Atendimento das 7h às 12h30.

Setor de Transporte sanitário eletivo

Plantão das 7h às 22h

Farmácia Básica

Farmácia Básica I: 13h às 19h

Farmácia Básica II: 7h às 13h

Farmácia Básica III: 13h às 19h

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restaurante Popular

Todas as unidades do Restaurante Popular estarão fechadas na segunda-feira (27). 

Conselhos Tutelares

Atenderão em regime de plantão pelos telefones  99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Serviços de Proteção Social Básica

Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) Cadastro Único e Inclusão Produtiva, assim como os de Proteção Social de Média Complexidade, como os Creas, ficarão fechados na segunda-feira (27).

Acolhimento

Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como unidade de Acolhimento Institucional, as residências inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres atenderão normalmente.

EDUCAÇÃO

As crianças da rede municipal de ensino de escolas e Cmeis não terão aulas na segunda-feira (27). As atividades retornam normalmente na terça-feira-feira (28).

MEIO AMBIENTE

Zoológico de Cascavel –  O Zoo estará fechado, porque segunda-feira é dia de manutenção do parque. 

Coleta de lixo e de recicláveis – Serviço funciona normalmente.

Parques – Abertos das 6h às 22h.

TRANSITAR

Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na segunda-feira (27).

Transporte coletivo: Os ônibus circularão com tabelas normal, sem alterações. As tabelas podem ser consultadas no site da Transitar: https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/

Denúncias e/ou sugestões podem ser encaminhadas via Whatsapp da Ouvidoria: (45) 99119-9478. 

O Setor de Fiscalização de Trânsito mantém atendimento ininterrupto com escalas de plantão. O Canal de Comunicação de Trânsito atende 24 horas por mensagem no Whatsapp (45) 99135-5207.

Pátio de Veículos: Ficará fechado na segunda-feira (27)

Rodoviária: O Terminal Rodoviário de Cascavel funciona de forma ininterrupta para embarque e desembarque de passageiros. 

Informações relativas a horários de ônibus e compra de passagens podem ser obtidas diretamente com as empresas rodoviárias. Contato disponível em: https://www.transitarcascavel.com.br/terminal_rodoviario/

Aeroporto: Funciona normalmente para embarque e desembarque de passageiros.

