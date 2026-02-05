Brasil - A consulta ao pagamento do Abono Salarial PIS-Pasep 2026 já está disponível a partir desta quinta-feira (5). Para verificar se tem direito ao benefício, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br.

O pagamento é referente ao ano-base 2024. Serão contemplados cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,29 bilhões. Já o Pasep beneficiará aproximadamente 217,2 mil servidores públicos, com créditos efetuados pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões.

Como consultar pela Carteira de Trabalho Digital



O trabalhador deve baixar o aplicativo no celular, verificar se está atualizado, fazer login com a conta Gov.br e acessar o menu “Benefícios”, na opção “Abono Salarial”. O Ministério do Trabalho também disponibiliza um passo a passo detalhado para acesso ao serviço.

Pagamentos



Nas plataformas digitais é possível consultar o valor do benefício, o banco responsável pelo pagamento e a data do depósito. Ao todo, os pagamentos do Abono Salarial em 2026 somam R$ 32,3 bilhões e seguem um calendário escalonado conforme o mês de nascimento do beneficiário.