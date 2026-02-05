Brasil - A consulta ao pagamento do Abono Salarial PIS-Pasep 2026 já está disponível a partir desta quinta-feira (5). Para verificar se tem direito ao benefício, o trabalhador deve acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o portal Gov.br.
O pagamento é referente ao ano-base 2024. Serão contemplados cerca de 1,8 milhão de trabalhadores da iniciativa privada inscritos no Programa de Integração Social (PIS), com pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal, totalizando R$ 2,29 bilhões. Já o Pasep beneficiará aproximadamente 217,2 mil servidores públicos, com créditos efetuados pelo Banco do Brasil, somando R$ 301,9 milhões.
Como consultar pela Carteira de Trabalho Digital
O trabalhador deve baixar o aplicativo no celular, verificar se está atualizado, fazer login com a conta Gov.br e acessar o menu “Benefícios”, na opção “Abono Salarial”. O Ministério do Trabalho também disponibiliza um passo a passo detalhado para acesso ao serviço.
Pagamentos
Nas plataformas digitais é possível consultar o valor do benefício, o banco responsável pelo pagamento e a data do depósito. Ao todo, os pagamentos do Abono Salarial em 2026 somam R$ 32,3 bilhões e seguem um calendário escalonado conforme o mês de nascimento do beneficiário.
O valor do benefício é calculado com base no salário mínimo vigente, dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados em 2024. Neste ano, o Abono Salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621. O primeiro lote será liberado em 16 de fevereiro, no valor de R$ 2,5 bilhões, para trabalhadores nascidos em janeiro. Os valores poderão ser sacados até 30 de dezembro.
Quem tem direito ao Abono Salarial em 2026
Têm direito ao benefício os trabalhadores que estejam cadastrados no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, tenham recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 no ano-base, tenham exercido atividade remunerada por no mínimo 30 dias em 2024 e tenham seus dados corretamente informados pelo empregador no eSocial.
Dúvidas
Em caso de dúvidas, o trabalhador pode procurar os canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego, as superintendências regionais do Trabalho ou entrar em contato com a central Alô Trabalho, pelo telefone 158.
Fonte: Agência Brasil