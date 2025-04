Abertas as inscrições para a 2ª etapa do Campeonato Paranaense Light

No dia 10 de maio, o Campeonato Paranaense Light de Kart volta à ativa no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. Com motores fornecidos através de sorteio pela RBC Motorsport, a competição realizará a segunda de cinco etapas previstas para a atual temporada.

E a rodada terá novidades, com a confirmação da participação de três importantes categorias da base do kartismo: Mirim, Cadete e F-4 Júnior. Além delas, estarão na pista a F-4 Graduados, F-4 Sênior e F-4 Super Sênior, que competiram na rodada inaugural, disputada em março, e também a IAME X30, que utiliza motores de 125cc e deverá fazer sua estreia no Campeonato Paranaense Light nesta etapa.

“Já temos pilotos inscritos em todas as categorias, especialmente na Mirim, Cadete, F-4 Júnior e X30, que não disputaram a 1ª etapa”, revela Gue Marques, da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL), promotora do Campeonato Paranaense Light.