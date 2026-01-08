Cascavel e Paraná - O Programa Domingo Passe Livre, que completou 1 ano em 2025, já beneficiou mais de meio milhão de cascavelenses com a gratuidade no transporte coletivo aos domingos. A iniciativa visa incentivar o lazer nas finais de semana e também apoiar trabalhadores e empresários que têm expediente neste dia.

A partir de 2026, o programa passará por mudanças. A partir do domingo, 18 de janeiro, será obrigatória a utilização do ValeSim para acessar os ônibus e as catracas nos terminais de transbordo. Embora a tarifa continue gratuita, a apresentação do cartão será necessária.

ValeSim

Para garantir o acesso à gratuidade aos domingos, a primeira via do ValeSim será fornecida gratuitamente. A segunda via, que antes custava 10 vezes o valor da tarifa, terá um valor reduzido para R$ 4,65, que poderá ser utilizado em qualquer viagem no sistema de transporte coletivo.

O cartão pode ser feito na sede da ValeSim, localizada na Rua Duque de Caxias, 770, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.