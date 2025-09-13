A hipocrisia que mata líderes

O maior dilema de um líder não está nas pressões externas, mas nas escolhas silenciosas que faz diante da própria consciência. O salmista declara: “Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor”. A liderança não começa com seguidores, mas com a coragem de andar em retidão quando ninguém está olhando.

No mundo corporativo, quantas vezes decisões são tomadas apenas para atender metas momentâneas, sem a clareza de propósito? Aqui entra a primeira grande provocação do Salmo 119: um líder só pode guiar outros se sua própria bússola estiver calibrada. Sem valores sólidos, o sucesso é uma miragem.

É nesse ponto que a Bioliderança® se torna fundamental. Porque não basta o líder acumular técnicas de gestão; ele precisa resolver os conflitos biológicos e sistêmicos que carregam raízes de medo, insegurança e autopreservação desordenada. Quantos gestores não se perdem em ansiedades, fadigas e doenças, simplesmente porque não sabem decidir alinhados com sua essência?

A maturidade que o salmista descreve é também a missão que carrego: melhorar a performance do indivíduo e grupos, trazendo-os à vida adulta, fortalecendo corpo, intelecto e espírito, para gerar ações concretas e resolutas de cura e resiliência. A vida adulta não é idade, é decisão: parar de culpar circunstâncias, assumir responsabilidades, firmar passos.

O líder que ora como o salmista — “Corre, Senhor, ao encontro daquele que guarda teus mandamentos” — é o mesmo que, na prática empresarial, olha para sua equipe e escolhe inspirar confiança, não medo. Decide alinhar propósito e estratégia, não apenas apagar incêndios. Ele entende que cada decisão não é só operacional, mas espiritual: revela o tipo de ser humano e de legado que deseja construir.