Cascavel se prepara para um dos encontros mais significativos do seu calendário cultural. De segunda (13) até quarta-feira (15), sempre às 19h, o Complexo Cultural Sefrin Filho será o palco da 8ª Conferência Municipal de Cultura, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. O Complexo contempla o Centro Cultural Gilberto Mayer e o próprio Teatro Municipal.



Com o tema “Direito à Cultura e Políticas Culturais”, o evento integra o calendário nacional e se alinha à 4ª Conferência Nacional de Cultura, convocada pelo Ministério da Cultura. A proposta é reunir artistas, produtores, gestores, pesquisadores, instituições e a comunidade em geral para debater o futuro das políticas públicas culturais em Cascavel.





INSCRIÇÕES



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma antecipada por meio de formulário online no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcIX9Gyo84LVclRnCMjfCRcxBscSk0pEjbi0g1QBb2CXSQOA/viewform?usp=send_form. Podem participar agentes culturais de todas as áreas, instituições, coletivos e cidadãos interessados em contribuir com o desenvolvimento do setor no município.



Ao longo dos três dias de atividades, os participantes irão discutir o papel da sociedade na construção e no fortalecimento do sistema de cultura, participar de grupos de trabalho temáticos, eleger novos conselheiros de cultura e deliberar, em plenária final, as propostas prioritárias que representarão o município nas etapas seguintes.