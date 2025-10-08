Cascavel se prepara para um dos encontros mais significativos do seu calendário cultural. De segunda (13) até quarta-feira (15), sempre às 19h, o Complexo Cultural Sefrin Filho será o palco da 8ª Conferência Municipal de Cultura, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais. O Complexo contempla o Centro Cultural Gilberto Mayer e o próprio Teatro Municipal.
Com o tema “Direito à Cultura e Políticas Culturais”, o evento integra o calendário nacional e se alinha à 4ª Conferência Nacional de Cultura, convocada pelo Ministério da Cultura. A proposta é reunir artistas, produtores, gestores, pesquisadores, instituições e a comunidade em geral para debater o futuro das políticas públicas culturais em Cascavel.
INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma antecipada por meio de formulário online no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcIX9Gyo84LVclRnCMjfCRcxBscSk0pEjbi0g1QBb2CXSQOA/viewform?usp=send_form. Podem participar agentes culturais de todas as áreas, instituições, coletivos e cidadãos interessados em contribuir com o desenvolvimento do setor no município.
Ao longo dos três dias de atividades, os participantes irão discutir o papel da sociedade na construção e no fortalecimento do sistema de cultura, participar de grupos de trabalho temáticos, eleger novos conselheiros de cultura e deliberar, em plenária final, as propostas prioritárias que representarão o município nas etapas seguintes.
Os debates serão guiados por três eixos temáticos:
Democratização do Acesso à Cultura e Participação Social;
Economia Criativa, Trabalho, Renda e Sustentabilidade;
Sistema Municipal de Cultura e mecanismos de fomento à Cultura.
Para o presidente do Conselho Municipal de Cultura, Lair Júnior, a conferência é um espaço de construção coletiva. “A Conferência é um espaço democrático e plural, que fortalece a participação social e garante que as vozes da comunidade cultural sejam ouvidas na formulação das políticas públicas. É o momento de olhar para as nossas raízes, valorizar nossa memória e, ao mesmo tempo, projetar o futuro da cultura em Cascavel”, destaca.