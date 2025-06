4ª Edição da Copa Oeste de Capoeira será realizada em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu e Paraná - Será realizada em Foz do Iguaçu no dia 28 de junho de 2025, das 9h00 da manhã às 18h00 a 4ª edição da Copa Oeste de Capoeira. O evento acontecerá no ginásio de esportes do Instituto Federal do Paraná e nossa cidade será representada pela escola de Capoeira Arte Luta, liderada pelo Mestrinho e equipe que inclusive realizaram a 3ª edição e pretendem sediar sua 5ª edição também aqui em Cascavel.

A 4ª Copa Oeste de Capoeira é um evento anual de destaque no cenário esportivo do estado do Paraná e reúne alguns dos melhores atletas e grupos de todo país. Esta edição oferecerá aos participantes a oportunidade de mostrar suas habilidades e competir em uma atmosfera animada e amigável.

Em sua 4ª edição, este campeonato é organizado pela Associação de Capoeira Pedagógica – ACAPE, sob a coordenação do Contramestre Fábio Castilha, com chancela do Grupo Muzenza de Capoeira, sendo assim reconhecido por sua organização impecável e uma equipe de árbitros altamente capacitada, garantindo uma competição justa e equilibrada.

As competições são divididas por categoria de acordo com a faixa etária, gênero e graduação dos competidores, bem como uma categoria especial voltada à alunos com necessidades específicas, onde poderão demonstrar toda destreza e habilidade do jogo de Capoeira. A competição oferecerá premiação para os campeões, incluindo troféus, medalhas, além de outros prêmios.