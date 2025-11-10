Cascavel - A 44ª Expovel superou todas as expectativas e se consolidou como a melhor de todos os tempos. Depois de cinco dias intensos de shows, lazer e muito entretenimento, chegou ao fim neste domingo (9) a 44ª edição, de portões abertos, no Parque de Exposições Celso Garcia Cid. A Expovel de 2026 deverá ocorrer de 11 a 15 de novembro de 2026, aproveitando a programação festiva de aniversário da cidade.
De quarta até domingo, a organização estima um público entre 80 mil e 100 mil pessoas, números bem superiores aos registrados no ano passado, oscilando entre 40 mil e 50 mil pessoas ao longo de todos os dias. “A Expovel do povo foi um sucesso. Nada disso seria possível não fosse a união de importantes parceiros”, destaca o presidente da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, Devair Bortolato, o Peninha, fazendo uma menção aos principais apoiadores, que foram a Prefeitura de Cascavel, por intermédio do prefeito Renato Silva; COMTUR (Conselho Municipal do Turismo); Governo do Paraná; Secretaria Estadual do Turismo; IDR-Paraná; Celepar; Detran-PR; Copel; BRDE e Sanepar.
Durante a entrega da premiação do rodeio e da prova de três tambores, a Sociedade Rural de Cascavel anunciou um projeto que prevê a cobertura da arena transformando-a em multiuso. Uma iniciativa audaciosa e que precisa novamente do apoio público para se tornar realidade.
Segundo Pedro Henrique, da ESZ Arquitetura, o destaque do projeto está na proximidade da arquibancada com a arena, garantindo melhor visualização para o público. A estrutura metálica possibilita um grande vão livre, oferecendo amplitude e conforto. A arena multiuso foi projetada para abrigar diversas modalidades esportivas e eventos e o espaço sob a arquibancada pode receber áreas de exposição ou lojas, ampliando o uso e o potencial comercial do complexo. A concepção do projeto também teve a participação da GMZ Engenharia.
O público compareceu maciçamente em todos os setores da 44ª Expovel. Com mais de 200 animais de grande e pequeno porte expostos, o pavilhão ficou lotado de pessoas que disputavam espaço para conferir de perto o que temos de melhor em eficiência genética. A programação contou ainda com julgamento de nelore, gado de leite e quatro raças de ovinos.
SHOWS ARTÍSTICOS
Os shows artísticos foram uma atração à parte. Nesse ano, o público foi ao delírio com as apresentações de João Bosco & Vinícius; Rafa e Junior; Hugo & Guilherme; Zé Neto & Cristiano; show infantil com Nicolas Netto e por fim, DJ Netto.
EXPOVEL SOLIDÁRIA
Consternada com o episódio climático que acometeu a cidade de Rio Bonito do Iguaçu no fim da tarde da última sexta-feira (7), a organização da 44ª EXPOVEL decidiu lançar uma campanha de arrecadação de donativos para atender os desabrigados. Donativos foram entregues pela população nos portões de acesso ao parque. Tudo será reunido e levado a Rio Bonito do Iguaçu, juntamente com 200 cestas básicas obtidas por meio de ação coletiva dos associados da Sociedade Rural do Oeste do Paraná.
Fonte: Comunicação SRO