A Comissão de Direito Previdenciário promove a 2ª Imersão Previdenciária, com foco na aposentadoria especial. O evento será no dia 16 de maio, na sede da OAB Cascavel, com certificação de 8 horas. Dra. Isabel Midiã e Dra. Taís Rodrigues conduzirão a imersão com conteúdos práticos e atualizados. As vagas são limitadas e as inscrições vão até 15 de maio. Mais informações no site da OAB Cascavel.

MAIO LARANJA

A Dra. Thaelayne Gomes e a Dra. Ronali Rech representaram as comissões da OAB Cascavel em reunião sobre os eventos do Maio Laranja – Cidade Unida Contra a Pedofilia. Entre as ações discutidas, está a caminhada do dia 17 de maio, às 8h30, na Av. Brasil. A iniciativa é da Associação Brasileira Contra a Pedofilia, com apoio da Prefeitura. As comissões apoiam a causa e reforçam que o combate à pedofilia é um dever coletivo. Proteger crianças e adolescentes é garantir um futuro mais justo e seguro.