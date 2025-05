21 mil estudantes: chega ao fim a primeira fase dos Jogos Escolares do Paraná

Paraná - Mais de 21 mil estudantes de 177 municípios participaram da primeira etapa da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). Disputada de 02 e 07 de maio, a Fase Regional 1 mobilizou simultaneamente 15 municípios-sede e marcou o início oficial da competição promovida pelo Governo do Estado por meio das secretaria de Estado do Esporte (SEES) e da Educação (SEED).

Categorias

Com disputas nas categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, a etapa contou com a participação de 697 escolas em modalidades como atletismo, basquetebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e xadrez. As competições ocorreram nos municípios de Rio Negro, Roncador, Corbélia, Cianorte, Bandeirantes, Boa Esperança do Iguaçu, Rancho Alegre d’Oeste, Teixeira Soares, Ivaiporã, Nova Londrina, Piraí do Sul, Palmital, Palotina, Sengés e Laranjeiras do Sul.

As escolas classificadas e os resultados coletivos e individuais estão disponíveis nos documentos da Secretaria de Estado do Esporte e podem ser acessados AQUI, nas abas “classificação final” e “resultados” de cada município.

Coordenadora do Esporte Escolar da SEES, Márcia Tomadon celebrou a continuidade e o crescimento dos Jeps, destacando o papel dos jogos na formação esportiva e cidadã dos jovens paranaenses. “São 71 anos de jogos, sempre aumentando a participação, o que demonstra a confiança dos professores, alunos e direções das escolas nos Jogos Escolares do Paraná”, afirmou.

Calendário

A fase regional é o primeiro passo do calendário dos Jeps 2025, que segue com as etapas macrorregionais, em junho, e duas grandes finais em julho e agosto, nas cidades de Foz do Iguaçu e Toledo.