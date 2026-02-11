1ª Cãominhada da Acic terá arrecadação para Banco de Ração de Cascavel

Cascavel - O passeio com o seu cachorro será diferente no próximo dia 21 de fevereiro. A Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) realizará a 1ª edição da Cãominhada VIDACIC.
A ação é uma parceria com a Prefeitura de Cascavel, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, uma vez que todo alimento arrecadado será para abastecer o Banco de Ração, que destina as doações para tutores em situação de vulnerabilidade, ONGs e protetoras da causa animal.
O evento promete reunir a comunidade para uma tarde especial de caminhada dedicada aos animais de estimação. A concentração e a largada estão marcadas para às 17h, na Praça Itália, com chegada no Shopping Catuaí de Cascavel, onde os participantes serão recepcionados com uma programação preparada especialmente para o encerramento do percurso. Todos os Aumigos irão receber na concentração um mimo para serem identificados para a cãominhada.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas:
- Online, pelo link: eventos.superasistemas.com.br/e/checkout/x4ubbD57iVJ8#!
- Presencialmente, na sede da ACIC: Rua Pernambuco, 1.800, ou nas clínicas da Rede credenciada do Vidacic, que são parceiros do evento. São eles: Cuca Pet, De Vicente Clínica Veterinária, Dimevet, Dogtor Clínica Veterinária & Petshop, Dudu Pet Clin, Honjo, PataAmar Clínica Veterinária, Pet Free Pet Shop e Consultório Veterinário, Prontovet Clínica Veterinária, Reino Animal Clínica Veterinária e VidaPets.
Para cada participante, será exigido um quilo de ração. Caso a inscrição for online, será mediante a um pix no valor de R$ 20, que será revertido na compra da ração.
Fonte: Secom