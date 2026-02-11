1ª Cãominhada da Acic terá arrecadação para Banco de Ração de Cascavel

Cascavel - O passeio com o seu cachorro será diferente no próximo dia 21 de fevereiro. A Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) realizará a 1ª edição da Cãominhada VIDACIC.

A ação é uma parceria com a Prefeitura de Cascavel, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, uma vez que todo alimento arrecadado será para abastecer o Banco de Ração, que destina as doações para tutores em situação de vulnerabilidade, ONGs e protetoras da causa animal.

O evento promete reunir a comunidade para uma tarde especial de caminhada dedicada aos animais de estimação. A concentração e a largada estão marcadas para às 17h, na Praça Itália, com chegada no Shopping Catuaí de Cascavel, onde os participantes serão recepcionados com uma programação preparada especialmente para o encerramento do percurso. Todos os Aumigos irão receber na concentração um mimo para serem identificados para a cãominhada.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas: