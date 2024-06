192 famílias de Cascavel recebem moradias

Cascavel – Mais 192 famílias realizaram o sonho da casa própria e receberam as chaves do novo lar. O governador em exercício Darci Piana inaugurou na sexta-feira (28) o Condomínio Residencial Forest Ville, no bairro Jardim Floresta, em Cascavel. Do total de unidades, 132 receberam subsídio do governo estadual no valor de entrada por meio do programa Casa Fácil Paraná, coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

Ao todo, foram investidos R$ 1,98 milhão na modalidade valor de entrada do Casa Fácil, em que a Cohapar concede R$ 15 mil por família, o que facilita o financiamento junto à Caixa Econômica Federal, reduzindo as parcelas. A Village Construtora, responsável pela obra, aportou R$ 30 milhões na construção do condomínio, resultando em um investimento total de R$ 32 milhões.

Piana destacou que a casa própria leva dignidade para as famílias. “Esse programa do Governo do Estado tem esse intuito, oferecer moradia de qualidade com inclusão social para todos. É o maior programa habitacional do País”, disse o governador em exercício. “Iniciamos com 30 mil casas na primeira etapa, agora temos o compromisso de chegarmos a 80 mil casas até o final do nosso mandato, mas já com a meta de chegarmos a 100 mil unidades entregues”.

O empreendimento

O Condomínio Residencial Forest Ville possui plantas de 45,11 e 47,54 m², em blocos de 4 pavimentos. O empreendimento conta com área de lazer completa e espaços de uso comum mobiliados e decorados, como piscina, quiosques, cancha de futebol e espaço para crossfit, espaço pet, horta compartilhada e salão de festas.

Os valores das prestações começam a partir de R$ 439, com financiamentos de até 360 meses. A faixa de renda das famílias beneficiadas nesse empreendimento com subsídio da Cohapar é de até 3 salários mínimos nacional.