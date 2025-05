131 cardeais eleitores já estão em Roma. A partir de 6 de maio estarão na Casa Santa Marta

São 131 os cardeais eleitores que se encontram em Roma neste sábado, 3 de maio, dos 133 que devem participar do Conclave para eleger o Sucessor de Pedro. Destes, 127 estiveram presentes na nona Congregação Geral, realizada esta manhã, das 9h às 12h30, na Sala Nova do Sínodo, da qual participaram um total de 177 cardeais.

Estas são as últimas atualizações fornecidas por Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé. Ele também explicou que os trabalhos na Casa Santa Marta para acomodar os cardeais estão avançando em ritmo acelerado e, portanto, serão concluídas até segunda-feira, 5 de maio. Os cardeais que participarão do Conclave poderão, portanto, começar a entrar nos alojamentos a partir da noite de terça-feira, 6 de maio, até a manhã de quarta-feira, 7 de maio, antes da Missa “pro eligendo Pontificie”, marcada para as 10h.

Na Congregação deste sábado, também foram sorteados os cardeais que trabalharão pelos próximos dias ao lado do cardeal Reinhard Marx – coordenador do Conselho para a Economia – , na Comissão que auxilia o cardeal Camerlengo Kevin Farrell na gestão dos assuntos ordinários. Trata-se dos cardeais Robert Francis Prevost e Marcello Semeraro.

Uma Igreja que leve luz ao mundo

Na nona Congregação deste sábado, houve 26 pronunciamentos, nos quais continuou-se a refletir sobre diversas questões que tocam a vida da Igreja. A Sala de Imprensa informou que os cardeais manifestaram a esperança de que o próximo Papa seja profético e que a Igreja não se feche no cenáculo, mas saia e leve luz a um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Nesse sentido, o contexto do Ano Jubilar, que tem como tema “Peregrinos da Esperança”, também foi discutido.

Os cardeais também falaram sobre como a Igreja deve viver no mundo, não em seu próprio mundo, o que levaria ao risco de se tornar insignificante. Os cardeais então recordaram com gratidão o trabalho do Papa Francisco, citando frequentemente a Exortação Apostólica publicada em 2013, Evangelii gaudium, e enfatizando os processos que foram iniciados, dos quais o próximo Pontífice deverá se encarregar. Outros temas mencionados incluíram a dupla tarefa de comunhão na Igreja e fraternidade no mundo, colaboração e solidariedade entre as Igrejas, o papel da Cúria em relação ao Papa, o serviço da Igreja e do Papa em favor da paz, o valor da educação, o diálogo ecumênico e a missão, sinodalidade e colegialidade.