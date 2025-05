Escola no Campo Copacol inicia formação de educadores

Conscientizar as novas gerações sobre a necessidade de cada um cooperar com a conservação do meio ambiente é o foco do Programa Escola no Campo, desenvolvido pela Copacol com escolas municipais do Oeste e Noroeste do Paraná.

Antes de iniciar as atividades com alunos entre 9 e 10 anos, educadores das secretarias de Educação participaram do lançamento oficial das atividades, na Aercol de Cafelândia, com o alinhamento da didática a ser praticada neste ano. “O Programa Escola no campo é essencial para desenvolver essa preocupação ambiental desde muito cedo. A Cooperativa atua com práticas sustentáveis, com zelo dos recursos naturais, aprimorando suas práticas para garantir um futuro melhor para todos. Sabemos o quanto é importante também para as escolas trabalhar esse olhar e a Copacol vem para fortalecer a conscientização nas crianças”, afirma a coordenadora de Projetos Sociais da Copacol, Gislaine Pontes Fernandes.

No decorrer do ano, as crianças participam de atividades que ensinam na prática como cuidar do meio ambiente. A destinação correta dos resíduos gerados por cada um é uma das ações, que também englobam o tempo de decomposição de cada material e como podemos contribuir para a conservação do solo e da água. Alunos das escolas de Nova Aurora, Iracema do Oeste, Jesuítas, Tupãssi, Formosa do Oeste, Quarto Centenário, Goioerê, Moreira Sales e Rancho Alegre estão inscritas no Programa Escola no Campo da Copacol.

Para reconhecer o conhecimento gerado nos ambientes escolares, a Cooperativa presenteia alunos e professores no fim do ano, que tiveram trabalhos destaques nesta ação em favor do meio ambiente. A ação tem o engajamento dos educadores, que encaram as atividades como um complemento das disciplinas tradicionais. “É um conhecimento que agrega na matéria de Ciências, por exemplo, com linguagem simples para as crianças. Com essas atividades, eles têm facilidade para adquirir os conhecimentos e compartilhar tudo em casa, com os pais e amigos”, diz Geiza Graziela Passoni dos Santos, professora da Escola Santos Dumont de Nova Aurora.