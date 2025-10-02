Copacol lança promoção "Economia Premiada" na comemoração de 62 anos

Em comemoração aos 62 anos de história, a Copacol realiza a promoção “Economia Premiada”, que vai presentear os clientes do Copacol Supermercados e das Lojas Agro. Entre os prêmios estão um Chevrolet Tracker 0 km, cinco vales-compra equivalentes a 1 ano de mercado grátis e 300 vales-compra de até R$ 1 mil.

A cada R$ 100 em compras (até 5 de dezembro) os clientes recebem um cupom para participar da promoção e concorrer a todos os prêmios. Para validar a participação, basta responder corretamente à pergunta: “Em qual supermercado você tem a chance de ganhar um Chevrolet Tracker 0 km?”. “Estamos muito felizes em celebrar mais um aniversário ao lado de todos que fazem parte da nossa história. Ao completarmos 62 anos, queremos compartilhar essa conquista com momentos especiais. Por isso, a promoção foi criada para reconhecer e presentear os consumidores do Copacol Supermercados e das Lojas Agro“, destaca o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

Sorteios e Prêmios da Promoção

Conforme o regulamento, serão realizados diversos sorteios até o fim do ano. Os prêmios principais – carro zero quilômetro e os vales-compra equivalentes a um ano de mercado grátis – serão sorteados no encerramento da promoção.