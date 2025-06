Copacol inspira cooperativas do Espírito Santo e Paraná com modelo de gestão e inovação

Cafelândia e Paraná - Cooperativistas do Espírito Santo e do Paraná estiveram na sede da Copacol, em Cafelândia (PR), para conhecer de perto o modelo de gestão e as práticas que transformaram a cooperativa em uma das maiores do Brasil. Com 10 mil cooperados e 16 mil colaboradores, a Copacol alcançou R$ 10,6 bilhões em faturamento em 2024, resultado que reflete a força da intercooperação no fortalecimento do setor.

“Essa troca de experiências entre cooperativas é fundamental para o crescimento do modelo. Além de fortalecer laços entre estados, nos ajuda a identificar oportunidades de melhoria”, afirmou o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol, que recepcionou os visitantes na cidade onde a cooperativa foi fundada em 1963.

Presidente da Cooperativa, Sr Valer Pitol recepcionando a comitiva

Modelo de gestão e planejamento estratégico

Durante a visita, o grupo formado por 36 representantes de 12 cooperativas, além de membros da Secretaria de Agricultura do Espírito Santo, do Sebrae e da OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), teve acesso ao Planejamento Estratégico “Cooperar para Crescer 2024-2028”, que traça metas ambiciosas para os próximos anos.

Entre os objetivos estão: beneficiar 65 mil pessoas por meio de programas sociais, alcançar R$ 16 bilhões em faturamento e atingir 5% de rentabilidade. A Copacol baseia sua atuação em valores como ética, responsabilidade e respeito às diferenças — pilares que sustentam sua expansão sustentável e inovadora.