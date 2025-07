Copacol: força do cooperativismo que transforma realidades

Instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas), 2025 é o Ano Internacional das Cooperativas: motivo de orgulho para todos que fazem parte deste grande movimento. Você pode não saber, mas o cooperativismo está presente no seu dia a dia: está na comida da sua mesa, na roupa que está vestindo, no transporte de produtos que você recebe em casa e até mesmo em uma consulta médica. O legado deixado pelo cooperativismo está presente em nossa comunidade : um levantamento do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social demonstra o impacto positivo das cooperativas no desenvolvimento local, elevando o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) destes municípios.

Cafelândia e Paraná - Cooperação é o que nos define! Somos determinação, superação de obstáculos e busca por um mundo melhor para todos. Essa trajetória de união da Copacol , primeira cooperativa do Oeste do Paraná , tem como base o cooperativismo – mundialmente comemorado neste sábado, 5 de julho – movimento que potencializa regiões, gerando oportunidades, emprego, renda e desenvolvimento. Nessa jornada, as novas gerações aprendem com as que construíram este legado, com respeito mútuo, onde todos têm muito a ensinar e também a aprender.

Copacol: Seis Décadas de História e Atuação Transformadora

Com mais de seis décadas de história, a Copacol se orgulha de fazer parte desta atuação transformadora. As estruturas da Cooperativa geram 16,2 mil vagas de emprego e proporcionam qualidade de vida no campo e nas cidades. Ano passado, a empresa atingiu R$ 10,6 bilhões de faturamento, com intensa participação em grãos, aves, peixes, suínos e leite. Foram R$ 390 milhões em impostos, que consequentemente são revertidos em obras públicas, serviços e investimentos nas cidades de atuação. “Nossa atuação vai muito além de proporcionar renda no campo: temos nossos projetos com a família cooperada: cursos e treinamentos o ano inteiro, Dias de Campo, formações técnicas para os Grupos Femininos, filhos de cooperados no Grupo de Jovens, CooperJúnior, desenvolvimento de liderança entre as mulheres e também de lideranças estratégicas pelo Programa Coopera; além disso, temos todo um trabalho na comunidade, com 16,2 mil crianças envolvidas todos os anos em projetos como Apoio Cultural, Proerd, CooperJovem, Escola no Campo e Busão da Imaginação”, enfatiza a assessora de Cooperativismo, Elizete Lunelli Dal Molin.

Iniciativas e o Futuro do Cooperativismo

Uma iniciativa pioneira da Copacol foi tornar realidade o sonho da casa própria para milhares de famílias: o Projeto Moradias Copacol começou em 2018 e entregou habitações sociais para colaboradores, a valores atrativos, com possibilidade de financiamento e incentivos fiscais por parte do governo. Na mais recente etapa, no ano passado, foram entregues 532 moradias para colaboradores. “Esse é só um exemplo do que o cooperativismo é capaz de fazer. Garantir dignidade e segurança para as famílias, que atuam em uma que busca a evolução dos negócios, pensando em todos que fazem parte dela”, enfatiza Pitol.

A implantação do modelo de integração de aves, suínos, peixes e leite trouxe oportunidades de renda para as famílias e tornou o Oeste do Paraná o berço do cooperativismo. A Copacol foi pioneira em integração de aves e peixes – entre as cooperativas – garantindo sustentabilidade financeira das propriedades. E a meta é continuar levando para mais longe essa essência: o Planejamento Estratégico Cooperar para Crescer está em andamento, com objetivo de envolver 65 mil pessoas em programas de desenvolvimento, gerar R$ 16 bilhões em faturamento e proporcionar 5% de rentabilidade aos produtores. “Juntos vamos seguir os passos da cooperação, com esse legado do cooperativismo, neste dia especial, que é o Dia do Cooperativismo, para que possamos continuar com essa história de transformação. É um momento de comemoração para todos os cooperativistas e para nós da Copacol, que está prestes a comemorar 62 anos é uma grande satisfação ver tudo o que foi possível fazer através do cooperativismo. Então, produtores, colaboradores e toda a comunidade: parabéns por este dia, feliz Dia do Cooperativismo”, parabeniza Pitol.