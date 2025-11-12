Copacol e Agências do Trabalhador: parceria que transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento

Com mais de 16,2 mil colaboradores, 10,6 mil cooperados e faturamento de R$ 10,6 bilhões, a Copacol segue consolidando seu papel como uma das principais geradoras de emprego e renda do Paraná. Presente em diferentes regiões do Estado e com uma ampla estrutura de produção e processamento nas áreas de avicultura, piscicultura, suinocultura e agricultura, a Cooperativa mantém o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a valorização das pessoas. E esse comprometimento começa na porta de entrada da Cooperativa: o processo de contratação. É por meio das 51 Agências do Trabalhador da região que milhares de profissionais têm acesso a oportunidades que transformam vidas e movimentam as economias locais. “Essa parceria é de grande importância para o desenvolvimento, tanto da Cooperativa quanto dos municípios. Aqui na Copacol, os colaboradores têm confiança, segurança, qualidade de vida e oportunidades de crescimento profissional. Agradecemos a cada uma das Agências pelo excelente trabalho de levar nossas oportunidades a todos que buscam uma colocação no mercado”, destaca o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

Para fortalecer essa cooperação e reconhecer o empenho desses profissionais, a Cooperativa realizou o encontro anual das Agências do Trabalhador, reunindo representantes de diversas cidades para compartilhar resultados, alinhar metas e celebrar mais um ano de parceria e conquistas. “Muitas pessoas chegam até nós com sonhos e metas a realizar, e tudo o que precisam é de um encaminhamento certo e de empresas que ofereçam oportunidades. Esse é o elo que temos com a Cooperativa, de intermediar oportunidades. Eventos como este são importantes porque reforçam o que conquistamos ao longo do ano e nos inspiram a planejar os próximos passos”, destaca a diretora da Agência de Corbélia, Daniela da Silva.

O impacto da parceria entre a Copacol e as Agências do Trabalhador vai além dos números: reflete-se em histórias de superação e crescimento, como a do jovem venezuelano Yurendell Alejandro, 19, contratado por meio da Agência do Trabalhador de Cascavel. Ele é um dos muitos profissionais que encontraram na Cooperativa não apenas um emprego, mas uma trajetória de aprendizado. “A Cooperativa me ofereceu mais que um emprego, me proporcionou oportunidades de desenvolvimento educacional e aperfeiçoamento profissional. Muito mais que um salário, é qualidade de vida”, destaca o jovem que hoje é monitor de processos da Unidade Industrial de Aves de Cafelândia.

O sentimento de gratidão é compartilhado por toda a família, que também faz parte do quadro de colaboradores da Copacol, motivo de orgulho para o jovem. “Hoje minha mãe, meu pai, minha esposa, meus sogros e meus seis cunhados também trabalham aqui. Meu irmão ainda é jovem, está estudando, mas em breve também vai ingressar na Copacol”, conta, com entusiasmo.

Copacol: Impacto e Oportunidades

