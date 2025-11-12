Copacol e Agências do Trabalhador: parceria que transforma vidas e impulsiona o desenvolvimento

Com mais de 16,2 mil colaboradores, 10,6 mil cooperados e faturamento de R$ 10,6 bilhões, a Copacol segue consolidando seu papel como uma das principais geradoras de emprego e renda do Paraná. Presente em diferentes regiões do Estado e com uma ampla estrutura de produção e processamento nas áreas de avicultura, piscicultura, suinocultura e agricultura, a Cooperativa mantém o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a valorização das pessoas. E esse comprometimento começa na porta de entrada da Cooperativa: o processo de contratação. É por meio das 51 Agências do Trabalhador da região que milhares de profissionais têm acesso a oportunidades que transformam vidas e movimentam as economias locais. “Essa parceria é de grande importância para o desenvolvimento, tanto da Cooperativa quanto dos municípios. Aqui na Copacol, os colaboradores têm confiança, segurança, qualidade de vida e oportunidades de crescimento profissional. Agradecemos a cada uma das Agências pelo excelente trabalho de levar nossas oportunidades a todos que buscam uma colocação no mercado”, destaca o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.
Para fortalecer essa cooperação e reconhecer o empenho desses profissionais, a Cooperativa realizou o encontro anual das Agências do Trabalhador, reunindo representantes de diversas cidades para compartilhar resultados, alinhar metas e celebrar mais um ano de parceria e conquistas. “Muitas pessoas chegam até nós com sonhos e metas a realizar, e tudo o que precisam é de um encaminhamento certo e de empresas que ofereçam oportunidades. Esse é o elo que temos com a Cooperativa, de intermediar oportunidades. Eventos como este são importantes porque reforçam o que conquistamos ao longo do ano e nos inspiram a planejar os próximos passos”, destaca a diretora da Agência de Corbélia, Daniela da Silva.
O impacto da parceria entre a Copacol e as Agências do Trabalhador vai além dos números: reflete-se em histórias de superação e crescimento, como a do jovem venezuelano Yurendell Alejandro, 19, contratado por meio da Agência do Trabalhador de Cascavel. Ele é um dos muitos profissionais que encontraram na Cooperativa não apenas um emprego, mas uma trajetória de aprendizado. “A Cooperativa me ofereceu mais que um emprego, me proporcionou oportunidades de desenvolvimento educacional e aperfeiçoamento profissional. Muito mais que um salário, é qualidade de vida”, destaca o jovem que hoje é monitor de processos da Unidade Industrial de Aves de Cafelândia.
O sentimento de gratidão é compartilhado por toda a família, que também faz parte do quadro de colaboradores da Copacol, motivo de orgulho para o jovem. “Hoje minha mãe, meu pai, minha esposa, meus sogros e meus seis cunhados também trabalham aqui. Meu irmão ainda é jovem, está estudando, mas em breve também vai ingressar na Copacol”, conta, com entusiasmo.
Copacol: Impacto e Oportunidades
Com mais de 16,2 mil colaboradores, 10,6 mil cooperados e faturamento de R$ 10,6 bilhões, a Copacol segue consolidando seu papel como uma das principais geradoras de emprego e renda do Paraná. Presente em diferentes regiões do Estado e com uma ampla estrutura de produção e processamento nas áreas de avicultura, piscicultura, suinocultura e agricultura, a Cooperativa mantém o compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a valorização das pessoas. E esse comprometimento começa na porta de entrada da Cooperativa: o processo de contratação. É por meio das 51 Agências do Trabalhador da região que milhares de profissionais têm acesso a oportunidades que transformam vidas e movimentam as economias locais. “Essa parceria é de grande importância para o desenvolvimento, tanto da Cooperativa quanto dos municípios. Aqui na Copacol, os colaboradores têm confiança, segurança, qualidade de vida e oportunidades de crescimento profissional. Agradecemos a cada uma das Agências pelo excelente trabalho de levar nossas oportunidades a todos que buscam uma colocação no mercado”, destaca o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.
Para fortalecer essa cooperação e reconhecer o empenho desses profissionais, a Cooperativa realizou o encontro anual das Agências do Trabalhador, reunindo representantes de diversas cidades para compartilhar resultados, alinhar metas e celebrar mais um ano de parceria e conquistas. “Muitas pessoas chegam até nós com sonhos e metas a realizar, e tudo o que precisam é de um encaminhamento certo e de empresas que ofereçam oportunidades. Esse é o elo que temos com a Cooperativa, de intermediar oportunidades. Eventos como este são importantes porque reforçam o que conquistamos ao longo do ano e nos inspiram a planejar os próximos passos”, destaca a diretora da Agência de Corbélia, Daniela da Silva.
O impacto da parceria entre a Copacol e as Agências do Trabalhador vai além dos números: reflete-se em histórias de superação e crescimento, como a do jovem venezuelano Yurendell Alejandro, 19, contratado por meio da Agência do Trabalhador de Cascavel. Ele é um dos muitos profissionais que encontraram na Cooperativa não apenas um emprego, mas uma trajetória de aprendizado. “A Cooperativa me ofereceu mais que um emprego, me proporcionou oportunidades de desenvolvimento educacional e aperfeiçoamento profissional. Muito mais que um salário, é qualidade de vida”, destaca o jovem que hoje é monitor de processos da Unidade Industrial de Aves de Cafelândia.
O sentimento de gratidão é compartilhado por toda a família, que também faz parte do quadro de colaboradores da Copacol, motivo de orgulho para o jovem. “Hoje minha mãe, meu pai, minha esposa, meus sogros e meus seis cunhados também trabalham aqui. Meu irmão ainda é jovem, está estudando, mas em breve também vai ingressar na Copacol”, conta, com entusiasmo.
Benefícios e Incentivos aos Colaboradores
Benefícios
Os colaboradores são constantemente incentivados a participar de cursos e capacitações. A empresa disponibiliza ainda bolsas de estudos, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), prêmio produção, restaurante industrial, área de descanso, auxílio creche, convênios, vale-alimentação, cesta de Natal, seguro de vida, distribuição de kits para gestantes, reconhecimento por Tempo de Casa, transporte em áreas de atuação, entre outros. Os colaboradores das indústrias também concorrem ao Programa Colaborador Destaque: ação que valoriza a assiduidade e dedicação com premiação em dinheiro.
Os colaboradores são constantemente incentivados a participar de cursos e capacitações. A empresa disponibiliza ainda bolsas de estudos, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), prêmio produção, restaurante industrial, área de descanso, auxílio creche, convênios, vale alimentação, cesta de Natal, seguro de vida, distribuição de kits para gestantes, reconhecimento por Tempo de Casa, transporte em áreas de atuação, entre outros. Os colaboradores das indústrias também concorrem ao Programa Colaborador Destaque: ação que valoriza a assiduidade e dedicação com premiação em dinheiro.