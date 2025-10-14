Cooperar com o avanço econômico, social e com qualidade de vida da comunidade faz parte da rotina da Copacol, que acaba de destinar mais de R$ 2,6 milhões para instituições que atuam com educação especial e hospitais voltados ao atendimento médico emergencial e de combate ao câncer. Valor que passa a ser utilizado em projetos de melhorias estruturais, compra de equipamentos e aplicação de novas modalidades disciplinares de dez entidades escolhidas pela relevância comunitária na prestação de serviços.

“É satisfatório ver que entidades que atuam de maneira comprometida com a comunidade podem avançar no atendimento por meio dessa ação da Cooperativa com o Governo do Estado. Nosso compromisso é com o desenvolvimento do campo e também com o avanço regional e temos a certeza que esse montante vai fazer a diferença no trabalho desempenhado pelas instituições beneficiadas”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

O montante é fruto de uma parceria da Copacol com o Governo do Estado, por meio do Programa Paraná Competitivo, que incentivou a utilização de energias renováveis em áreas agrícolas, em 2022.

De uma só vez, a medida beneficiou três frentes diferentes: o cooperado, com condições atrativas para o implantar placas fotovoltaicas nas propriedades, com restituição de 3% do valor usado na implantação das usinas (concedido pela Cooperativa) , proporcionando economia a longo prazo para o funcionamento dos equipamentos para as integrações; o meio ambiente, com a redução de consumo de energia elétrica; e a comunidade, com retorno de tributos para investimento social nas entidades.

“Esse repasse é fruto da recuperação de ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] de investimentos feitos para a implantação de usinas fotovoltaicas e também de silos para armazenagem de sementes por parte da Cooperativa. Melhorias que garantem estruturas modernas e sustentáveis ao cooperado e também refletem em benefícios à comunidade, graças ao Programa Paraná Competitivo: uma ação que demonstra o compromisso do Governo do Estado com o campo e também com as entidades sociais”, complementa Pitol.

Foram dez instituições beneficiadas por meio da ação da Cooperativa: Apaes (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Cafelândia (R$241.564) Nova Aurora (R$46.215), Goioerê (R$277.695,62), Formosa do Oeste (R$90.345), Assis Chateaubriand (R$80.000), Corbélia (R$39.070) e Toledo (R$49.324); Fundação Padre Luís Luise (R$93.103); Uopeccan, em Cascavel (R$999.989,67); e Santa Casa de Misericórdia Maria Antonieta, em Goioerê (R$701.000 – entregues em janeiro).

Comunidade beneficiada

Cada entidade pode escolher de que maneira vai utilizar o recurso, desde que o projeto atendesse os critérios do Programa Paraná Competitivo e tivessem a devida comprovação do gasto. Entre os beneficiados, a Uopeccan (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) possibilitará avanço na identificação precoce da doença, por meio da compra de novos equipamentos, como cardioversor, monitores multiparâmetros, central de monitores, eletrocardiógrafo, oxímetro de pulso e sistema de vídeo (torre).