A prosperidade é o que move o espírito de cooperação da Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata), que comemora 62 anos de geração de oportunidades e transformações econômicas, sociais, ambientais e culturais. Primeira cooperativa do Oeste do Paraná, ela foi fundada em 23 de outubro de 1963 pelo padre Luís Luise e 32 agricultores que sonhavam com uma vida melhor para a comunidade. “E hoje vemos que esse sonho está realizado. As famílias enfrentaram muitos desafios no decorrer dessas décadas para que as novas gerações desfrutassem de condições melhores para trabalhar e viver. A Copacol se tornou a sustentação dos negócios dos cooperados, que geram renda e emprego nas cidades que têm estruturas da Cooperativa. E assim, compartilhamos resultados com todos”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.
Embora o caminho de conquistas seja impressionante, o futuro reserva uma evolução devidamente pensada para continuar com esse ciclo de oportunidades. São 16,2 mil colaboradores e 10,6 mil cooperados que atuam do campo até a indústria para garantir o crescimento de cada uma das atividades mantidas e tornar a Copacol uma das maiores cooperativas brasileiras: quinta maior entre as cooperativas de produção e décima colocada entre as 100 Maiores do Paraná, conforme o Ranking da Revista Amanhã. Terceira posição no quesito receita, no indicador Melhores & Maiores da Revista Exame; entre as três maiores do agro pelo levantamento do Jornal Valor Econômico “Valor 1000”. São patamares importantes e que consolidam essas décadas de dedicação tendo como foco o melhor resultado para quem está no campo e nas cidades. Os R$ 390 milhões em impostos pagos anualmente refletem em desenvolvimento para toda a região. Além disso, a Cooperativa se destaca pelo incentivo cultural, esportivo e educacional, com envolvimento de crianças e adolescentes das cidades abrangidas pela Copacol, por meio de projetos, como Apoio Cultural, Busão da Imaginação, Proerd, Escola no Campo, CooperJovem e Jovem Aprendiz.
NOSSOS NÚMEROS
Com faturamento anual próximo de R$ 10,6 bilhões, a produção anual é de 215,5 milhões em aves, 56,09 milhões de peixes, 602,6 mil suínos (entregues à Central Frimesa) e 13,3 milhões de litros de leite (também industrializados pela Frimesa). Atuando em uma região de alto potencial agrícola, a Copacol produz soja, milho e trigo em uma área de 295 mil hectares no Oeste e no Sudoeste do Paraná. Com filiais de vendas em Curitiba (PR), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Brasília (DF), Bebedouro (SP) e Dubai (Oriente Médio), a Cooperativa é marca presente em todos os estados brasileiros e 84 países. “Uma característica que nos orgulha muito é a busca contínua pela evolução. Possuímos excelência em nossos serviços e produtos, certificada pelo reconhecimento ISO 9001, GMP +. BRCGS, BAP/SPS, APPCC, Bem-Estar Animal NCC e Halal: são contínuas verificações das nossas ações que refletem em nossa atuação”, ressalta Pitol.
HISTÓRIA
Fundada em 1963 com objetivo de fornecer energia elétrica à região, só em 1969 a Copacol foi desmembrada deste setor para atender especificamente a agricultura, com destaque ao cultivo de feijão, arroz, milho e café. Em 1982, a Copacol agregou uma nova frente de atuação e tornando-se a primeira cooperativa do Oeste do Paraná a inaugurar uma Unidade Industrial de Aves. Esta década marca também a diversificação na produção animal com suínos e leite. Já em 2008, inovou mais uma vez com a inauguração do primeiro sistema integrado de peixes da América Latina, o que permitiu a Copacol produzir o maior volume de tilápias da América do Sul: são 190 mil tilápias por dia nas Unidades Industriais de Nova Aurora e de Toledo.