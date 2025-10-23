Primeiro escritório da Cooperativa em 1963 na cidade de Cafelândia
Primeiro escritório da Cooperativa em 1963 na cidade de Cafelândia

A prosperidade é o que move o espírito de cooperação da Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata), que comemora 62 anos de geração de oportunidades e transformações econômicas, sociais, ambientais e culturais. Primeira cooperativa do Oeste do Paraná, ela foi fundada em 23 de outubro de 1963 pelo padre Luís Luise e 32 agricultores que sonhavam com uma vida melhor para a comunidade. “E hoje vemos que esse sonho está realizado. As famílias enfrentaram muitos desafios no decorrer dessas décadas para que as novas gerações desfrutassem de condições melhores para trabalhar e viver. A Copacol se tornou a sustentação dos negócios dos cooperados, que geram renda e emprego nas cidades que têm estruturas da Cooperativa. E assim, compartilhamos resultados com todos”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

Valter Pitol, diretor-presidente da Copacol


Embora o caminho de conquistas seja impressionante, o futuro reserva uma evolução devidamente pensada para continuar com esse ciclo de oportunidades. São 16,2 mil colaboradores e 10,6 mil cooperados que atuam do campo até a indústria para garantir o crescimento de cada uma das atividades mantidas e tornar a Copacol uma das maiores cooperativas brasileiras: quinta maior entre as cooperativas de produção e décima colocada entre as 100 Maiores do Paraná, conforme o Ranking da Revista Amanhã. Terceira posição no quesito receita, no indicador Melhores & Maiores da Revista Exame; entre as três maiores do agro pelo levantamento do Jornal Valor Econômico “Valor 1000”. São patamares importantes e que consolidam essas décadas de dedicação tendo como foco o melhor resultado para quem está no campo e nas cidades. Os R$ 390 milhões em impostos pagos anualmente refletem em desenvolvimento para toda a região. Além disso, a Cooperativa se destaca pelo incentivo cultural, esportivo e educacional, com envolvimento de crianças e adolescentes das cidades abrangidas pela Copacol, por meio de projetos, como Apoio Cultural, Busão da Imaginação, Proerd, Escola no Campo, CooperJovem e Jovem Aprendiz.

Notícias Relacionadas

NOSSOS NÚMEROS

Com faturamento anual próximo de R$ 10,6 bilhões, a produção anual é de 215,5 milhões em aves, 56,09 milhões de peixes, 602,6 mil suínos (entregues à Central Frimesa) e 13,3 milhões de litros de leite (também industrializados pela Frimesa). Atuando em uma região de alto potencial agrícola, a Copacol produz soja, milho e trigo em uma área de 295 mil hectares no Oeste e no Sudoeste do Paraná. Com filiais de vendas em Curitiba (PR), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Brasília (DF), Bebedouro (SP) e Dubai (Oriente Médio), a Cooperativa é marca presente em todos os estados brasileiros e 84 países. “Uma característica que nos orgulha muito é a busca contínua pela evolução. Possuímos excelência em nossos serviços e produtos, certificada pelo reconhecimento ISO 9001, GMP +. BRCGS, BAP/SPS, APPCC, Bem-Estar Animal NCC e Halal: são contínuas verificações das nossas ações que refletem em nossa atuação”, ressalta Pitol.

Complexo Industrial Copacol em Cafelândia, Oeste do Paraná

HISTÓRIA

Fundada em 1963 com objetivo de fornecer energia elétrica à região, só em 1969 a Copacol foi desmembrada deste setor para atender especificamente a agricultura, com destaque ao cultivo de feijão, arroz, milho e café. Em 1982, a Copacol agregou uma nova frente de atuação e tornando-se a primeira cooperativa do Oeste do Paraná a inaugurar uma Unidade Industrial de Aves. Esta década marca também a diversificação na produção animal com suínos e leite. Já em 2008, inovou mais uma vez com a inauguração do primeiro sistema integrado de peixes da América Latina, o que permitiu a Copacol produzir o maior volume de tilápias da América do Sul: são 190 mil tilápias por dia nas Unidades Industriais de Nova Aurora e de Toledo.

Assuntos