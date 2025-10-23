A prosperidade é o que move o espírito de cooperação da Copacol (Cooperativa Agroindustrial Consolata), que comemora 62 anos de geração de oportunidades e transformações econômicas, sociais, ambientais e culturais. Primeira cooperativa do Oeste do Paraná, ela foi fundada em 23 de outubro de 1963 pelo padre Luís Luise e 32 agricultores que sonhavam com uma vida melhor para a comunidade. “E hoje vemos que esse sonho está realizado. As famílias enfrentaram muitos desafios no decorrer dessas décadas para que as novas gerações desfrutassem de condições melhores para trabalhar e viver. A Copacol se tornou a sustentação dos negócios dos cooperados, que geram renda e emprego nas cidades que têm estruturas da Cooperativa. E assim, compartilhamos resultados com todos”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

Valter Pitol, diretor-presidente da Copacol



Embora o caminho de conquistas seja impressionante, o futuro reserva uma evolução devidamente pensada para continuar com esse ciclo de oportunidades. São 16,2 mil colaboradores e 10,6 mil cooperados que atuam do campo até a indústria para garantir o crescimento de cada uma das atividades mantidas e tornar a Copacol uma das maiores cooperativas brasileiras: quinta maior entre as cooperativas de produção e décima colocada entre as 100 Maiores do Paraná, conforme o Ranking da Revista Amanhã. Terceira posição no quesito receita, no indicador Melhores & Maiores da Revista Exame; entre as três maiores do agro pelo levantamento do Jornal Valor Econômico “Valor 1000”. São patamares importantes e que consolidam essas décadas de dedicação tendo como foco o melhor resultado para quem está no campo e nas cidades. Os R$ 390 milhões em impostos pagos anualmente refletem em desenvolvimento para toda a região. Além disso, a Cooperativa se destaca pelo incentivo cultural, esportivo e educacional, com envolvimento de crianças e adolescentes das cidades abrangidas pela Copacol, por meio de projetos, como Apoio Cultural, Busão da Imaginação, Proerd, Escola no Campo, CooperJovem e Jovem Aprendiz.