Apoio Cultural da Copacol leva recursos aos municípios do Paraná

O impacto do projeto reflete diretamente nas atividades desenvolvidas nos municípios, beneficiando crianças e adolescentes com práticas culturais e esportivas diversificadas. Ao todo, 20 municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná participam do Projeto Apoio Cultural Copacol. Nesta semana, Nova Prata do Iguaçu, Ampére, Planalto, Capanema, Nova Esperança e Bela Vista da Caroba receberam novos materiais destinados às atividades. No Sudoeste do Estado, cerca de mil crianças são beneficiadas diretamente pela iniciativa.

Com 10 anos de atuação, o Apoio Cultural já beneficiou milhares de crianças em toda a área de abrangência da Cooperativa. “O Apoio Cultural reflete o compromisso da Copacol com o desenvolvimento das novas gerações, buscando a formação de cidadãos preparados, capazes de construir uma sociedade mais justa, equilibrada e, consequentemente, um país melhor”, destaca o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

Por meio do repasse de recursos financeiros, as prefeituras e instituições locais conseguem aprimorar suas práticas, com a aquisição de materiais, equipamentos, uniformes e outros itens que impulsionam a qualidade das atividades oferecidas.

Com o objetivo de fortalecer a educação de crianças e adolescentes nas comunidades onde atua, a Copacol realiza investimentos contínuos por meio do Projeto Apoio Cultural. A iniciativa contempla municípios do Oeste e Sudoeste do Paraná, contribuindo para o desenvolvimento de ações educativas e culturais.

Em Nova Prata do Iguaçu, 120 crianças dão início às atividades de patinação artística, um dos projetos apoiados pela iniciativa. O repasse realizado pela Copacol possibilitou a aquisição de patins e uniformes, garantindo melhores condições para o aprendizado e a prática esportiva dos alunos. “O apoio da Copacol é fundamental para incentivar a prática esportiva e cultural entre nossas crianças. Com esse recurso, podemos ofertar uma nova atividade a eles, que beneficia a todos de nosso município. Copacol está cada vez mais oferecendo condições de aprendizado e lazer que antes não eram possíveis”, destaca a prefeita Elizete Cavazin.

No município de Ampére, o recurso repassado pela Copacol foi usado na compra de equipamentos de proteção e reforma da sala utilizada para a prática de taekwondo. A modalidade conta com a participação de mais de 115 crianças, que agora dispõem de um espaço mais adequado e seguro para o desenvolvimento das atividades.

Na cidade de Capanema, a fanfarra é a atividade preferida dos jovens, reunindo 180 alunos em apresentações que encantam a comunidade. O recurso financeiro repassado pela Copacol foi utilizado na aquisição de equipamentos audiovisuais, contribuindo para aprimorar o desempenho e a qualidade das apresentações do grupo.

Nos municípios de Planalto, Nova Esperança e Bela Vista da Caroba, que totalizam mais de 500 alunos atendidos, espetáculos culturais marcaram a entrega dos novos materiais do Projeto Apoio Cultural. As atividades locais incluem teatro, música, artes circenses e ginástica rítmica, proporcionando às crianças e adolescentes oportunidades de aprendizado e expressão artística. Os recursos foram usados na compra de equipamentos audiovisuais, uniformes e demais materiais necessários para a realização das atividades.

Além destes municípios, o Projeto Apoio Cultural da Copacol também beneficia cidades como Moreira Sales, Mariluz, Pranchita, Rancho Alegre do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Pérola do Oeste, Brasilândia do Sul, Corbélia, Goioerê, Iracema do Oeste, Realeza, Quarto Centenário, Nova Aurora e Jesuítas. Com 20 projetos ativos e 88 modalidades culturais e esportivas, a iniciativa impacta mais de 4,5 mil alunos, reforçando o compromisso da Copacol com a formação e o desenvolvimento das novas gerações.