8ª campanha Outubro Rosa Copacol já começou

Mais do que uma cor, o rosa simboliza cuidado, empatia e atenção com a vida. É nesse clima que começa a 8ª edição da campanha Outubro Rosa Copacol, chamando todos a refletirem sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Além das camisetas, a cor rosa também ganhará as gondolas dos supermercados de todo o País. A cada pacote rosa do Filé de Tilápia Copacol 600 gramas vendido, R$ 1 será destinado a hospitais que atuam no tratamento e prevenção ao câncer de mama.

Ao todo serão os cinco hospitais beneficiados que receberão a doação proporcional ao número de unidades vendidas. Sendo eles: Hospital de Amor, São Paulo, (vendas das filiais de São Paulo e de Bebedouro); Uopeccan, Paraná, (vendas das filiais de Cafelândia, Rio de Janeiro); Hospital Erasto Gaertner, Paraná, (vendas da filial de Curitiba); Hospital de Câncer de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, (vendas da filial de Campo Grande); Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (vendas da filial de Brasília). Somando todas as edições, o valor doado pela Copacol já passa de R$ 1,2 milhão. “Essa é uma campanha que nos orgulha muito. Além de conscientizar sobre a prevenção, salvamos vidas com a comercialização da Tilápia Copacol Outubro Rosa. Estamos pelo oitavo ano consecutivo mobilizando o Brasil para que os hospitais continuem realizando esse trabalho que é extremamente importante para garantirmos a recuperação de pessoas em tratamento contra essa doença”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.