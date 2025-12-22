Paraná - Neste domingo, 21 de dezembro, o Paraná registrou temperaturas acima de 30ºC em todas as regiões, marcando o início oficial do verão. O calor persistirá durante toda a semana, com chuvas previstas até quarta-feira (24) no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Na quinta-feira de Natal, 25 de dezembro, uma frente fria trará chuva para as demais áreas do estado.

Apesar do calor intenso, 18 estações meteorológicas registraram temperaturas abaixo de 30ºC. Mesmo nas cidades com máximas mais baixas, como Ventania (27,8°C), Santa Maria do Oeste (25,6°C) e Guarapuava (27,5°C), o dia foi quente. A nova estação do Simepar em General Carneiro marcou 23,8°C, e Clevelândia registrou 25,4°C.

Chuva no Oeste do Paraná

Uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul trouxe chuva para o Oeste do Paraná, com os maiores acumulados em Foz do Iguaçu (42 mm), Santa Helena (31 mm), Marechal Cândido Rondon (19,4 mm) e São Miguel do Iguaçu (18,4 mm). Esse sistema continuará trazendo chuvas até quarta-feira (24), principalmente à tarde. O meteorologista Samuel Braun alerta para a possibilidade de tempestades.

Embora a chuva aconteça, as temperaturas seguirão elevadas, ultrapassando os 30ºC em todo o estado, com picos de até 36ºC no Noroeste. Samuel explica que um bloqueio atmosférico impede a chegada de sistemas frontais, afetando o Sudeste e parte do Paraná, especialmente na Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e Noroeste.