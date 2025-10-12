Vento, chuva e sem luz: Domingo começa com 4 mil domicílios afetados na região de Cascavel

Cascavel - A Copel informa que suas equipes de campo e operação estão atuando no restabelecimento do fornecimento de energia a consumidores que tiveram o serviço interrompido após os temporais que atingem o Estado desde o período da noite.
Uma linha de instabilidade oriunda do Mato Grosso do Sul e Paraguai provocou chuva forte durante a noite, especialmente nas faixas Oeste, Noroeste e Norte do Estado. Neste domingo o tempo segue instável em função do gradual avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, gerando novos danos à rede elétrica, principalmente nas faixas Sudoeste e Oeste do Estado.
Em todo o Paraná, neste domingo (12) são mais de 1,5 mil ocorrências para atendimento pelas equipes de serviços da companhia. O maior volume está concentrado na região Oeste, com 420 ocorrências, seguida do Noroeste (364), Sudoeste (283) e Norte (253).
Na região Oeste, Cascavel tem 4 mil domicílios desligados; Toledo, 776 e Foz do Iguaçu, 596. Os municípios com maior proporção de domicílios com alguma interrupção no abastecimento são Ramilândia (332), Anahy (337) e Diamante do Oeste (339). No Sudoeste, Nova Esperança do Sudoeste e Bom Sucesso do Sul são proporcionalmente mais afetadas, com 606 e 230 domicílios sem energia, respectivamente.
No Noroeste e Norte, os desligamentos estão pulverizados em circuitos de pequeno porte. Miraselva, no Norte, e Ivatuba, no Noroeste, foram proporcionalmente mais afetadas, com 568 e 338 domicílios sem energia, respectivamente.
Impacto dos Temporais na Rede Elétrica
Os desligamentos ocorrem devido aos ventos fortes, o contato da vegetação e a alta incidência de raios sobre as redes de distribuição de energia. Na maioria dos casos, o fornecimento é restabelecido por meio de equipamentos automatizados instalados ao longo do sistema. Já em pontos com danos permanentes à rede elétrica é necessária a intervenção por profissionais da companhia, que percorrem as redes para identificar a causa da interrupção e realizar o restabelecimento com segurança.
A coordenação das equipes para o enfrentamento aos temporais inicia antes da chegada de eventos climáticos como este, com base no monitoramento e alertas emitidos pelo sistema de meteorologia Simepar.
De acordo com o órgão, ainda ao longo deste domingo há possibilidade de chuvas intensas e tempestades severas, com rajadas em torno de 70 km/h, alta incidência de raios e condição para queda pontual de granizo em todas as regiões. A Copel mantém suas equipes mobilizadas, atentas a novas ocorrências que possam derivar destas condições adversas do tempo.
Canais de Atendimento e Segurança
CANAIS DE ATENDIMENTO – A falta de luz pode ser informada pelo aplicativo da Copel, pelo site www.copel.com ou pelo WhatsApp 41 3013-8973.
SEGURANÇA – Em situações de temporais, deve-se seguir as orientações da Defesa Civil e jamais aproximar-se de locais onde haja postes quebrados ou fios caídos. Situações de risco devem ser relatadas à Copel através do telefone 0800 51 00 116.