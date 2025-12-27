Cascavel e Paraná - O calor segue no Paraná no último fim de semana de 2025. Na região Leste do estado as temperaturas estão acima da média há pelo menos quatro dias, e a sensação térmica no Litoral, devido ao excesso de umidade, está ainda maior. O calor e a umidade serão combustível para pancadas de chuva localizadas, de curta duração, em várias regiões do estado.
Cidades como Curitiba, Fazenda Rio Grande, Cerro Azul, Pinhais, Lapa e Irati já registram desde o dia 22 temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da temperatura máxima média para o mês de dezembro. Em Curitiba, por exemplo, a máxima média para dezembro é de 26,5°C, e as máximas desde o dia 22 estão acima dos 31°C. A capital registrou nesta quarta-feira a temperatura mais alta de 2025 até o momento: 32,3°C.
Outras cidades também registraram nesta semana a temperatura mais alta de 2025: Na quinta-feira (25) Irati chegou a 33,8°C; Lapa e Jaguariaíva a 33,1°C, e Ventania (INMET) a 31°C. Na quarta-feira Antonina chegou a 38,6°C, Cerro Azul a 39,4°C, Fazenda Rio Grande a 32,2°C, Pinhais a 34,3°C, Guaraqueçaba a 38,8°C, Colombo (INMET) a 32,9°C e Morretes (INMET) a 39,5°C.
O cálculo de índice de calor, que aponta a sensação térmica levando em consideração a temperatura registrada no termômetro e a umidade presente na atmosfera, chegou a 47°C em algumas cidades do litoral na véspera de Natal, e a previsão é de que siga na casa dos 40°C neste fim de semana no período da tarde.
Na sexta-feira (26), os valores no termômetro ficam em torno de 33°C em Guaratuba e Matinhos, 37°C em Antonina e Morretes, 32°C na capital, 37°C entre Loanda e Querência do Norte, 36°C em Capanema, 31°C em Guarapuava e 32°C em Ponta Grossa.
“A partir da tarde temos previsão de chuvas de curta duração, chuva bem típica de verão, que já tem acontecido ao longo da semana e continua nesta sexta-feira. Por vezes essas chuvas vêm para refrescar, amenizam momentaneamente o calor, mas logo depois que a chuva passa já temos aberturas de sol novamente e fica muito abafado. Isso é corriqueiro durante o verão e está bem clássico”, explica Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.
Foi o que ocorreu em Curitiba na quinta-feira. A chuva foi bem localizada, atingindo cerca de 10 mm em menos de uma hora na estação meteorológica do Simepar, no Jardim das Américas, e também na estação meteorológica do Cajuru, da Prefeitura Municipal, enquanto nenhuma gota de chuva foi registrada em outras estações da prefeitura, como nos bairros Boa Vista e Boqueirão.
FIM DE SEMANA
A situação segue muito parecida no fim de semana. O calor continua sábado e domingo, com temperaturas ultrapassando os 30°C em quase todo o estado e chuva localizada, de curta duração, entre a tarde e a noite.
“As temperaturas só ficarão mais amenas nos últimos dias do ano. Entre os dias 30 e 31 teremos uma passagem de frente fria pelo Sul do Brasil, e com o tempo mais instável e chuvoso as temperaturas voltam à normalidade. Continuaremos com tempo muito abafado, mas não com esse calor excessivo dos últimos dias. Teremos temperaturas mais próximas da média climatológica”, explica Lizandro.
Cascavel: Chuva e mais de 30°C
Na Capital do Oeste, o último fim de semana de 2025, tem previsão de chuva e calor acima dos 30°C para o sábado e o domingo. A sexta-feira já foi de calor intenso, com termômetros em determinados pontos da cidade chegando aos 36°C. Ainda no final da tarde de sexta, pancadas de chuva amenizaram o calor.