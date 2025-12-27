Cascavel e Paraná - O calor segue no Paraná no último fim de semana de 2025. Na região Leste do estado as temperaturas estão acima da média há pelo menos quatro dias, e a sensação térmica no Litoral, devido ao excesso de umidade, está ainda maior. O calor e a umidade serão combustível para pancadas de chuva localizadas, de curta duração, em várias regiões do estado.

Cidades como Curitiba, Fazenda Rio Grande, Cerro Azul, Pinhais, Lapa e Irati já registram desde o dia 22 temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da temperatura máxima média para o mês de dezembro. Em Curitiba, por exemplo, a máxima média para dezembro é de 26,5°C, e as máximas desde o dia 22 estão acima dos 31°C. A capital registrou nesta quarta-feira a temperatura mais alta de 2025 até o momento: 32,3°C.

Outras cidades também registraram nesta semana a temperatura mais alta de 2025: Na quinta-feira (25) Irati chegou a 33,8°C; Lapa e Jaguariaíva a 33,1°C, e Ventania (INMET) a 31°C. Na quarta-feira Antonina chegou a 38,6°C, Cerro Azul a 39,4°C, Fazenda Rio Grande a 32,2°C, Pinhais a 34,3°C, Guaraqueçaba a 38,8°C, Colombo (INMET) a 32,9°C e Morretes (INMET) a 39,5°C.

O cálculo de índice de calor, que aponta a sensação térmica levando em consideração a temperatura registrada no termômetro e a umidade presente na atmosfera, chegou a 47°C em algumas cidades do litoral na véspera de Natal, e a previsão é de que siga na casa dos 40°C neste fim de semana no período da tarde.

Na sexta-feira (26), os valores no termômetro ficam em torno de 33°C em Guaratuba e Matinhos, 37°C em Antonina e Morretes, 32°C na capital, 37°C entre Loanda e Querência do Norte, 36°C em Capanema, 31°C em Guarapuava e 32°C em Ponta Grossa.