Paraná - O Simepar registrou imagens de nuvens e danos causados pelo vento na tarde desta quinta-feira (1º) em Arroio Guaçu, município de Mercedes, Oeste do Paraná. A análise indicou um tornado categoria F1 na escala Fujita, com ventos de cerca de 120 km/h.

O tornado teve curta duração, e a Defesa Civil municipal não registrou ocorrências até a manhã desta sexta-feira (2). A previsão indica que tempestades intensas devem diminuir durante o fim de semana.

“O tempo começou a mudar nesta sexta-feira. Um ar mais seco já se aproxima, principalmente no Oeste e Sudoeste, reduzindo a chance de eventos severos”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

No Norte, Campos Gerais e Leste, ainda são esperadas chuvas rápidas à tarde, enquanto no Noroeste podem ocorrer em vários momentos do dia. Mesmo com nebulosidade, o tempo permanece abafado.

No sábado (3), uma massa de ar menos quente e com menor umidade cobrirá boa parte do Estado, diminuindo as chuvas. “No Litoral, ainda podem ocorrer pancadas isoladas, mas de baixo volume. Na Região Metropolitana de Curitiba, o sol predomina entre nuvens, e no Interior, o tempo será de nebulosidade variável. No Oeste e Sudoeste, pode haver garoa ocasional à tarde”, acrescenta Kneib.