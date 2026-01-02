Paraná - O Simepar registrou imagens de nuvens e danos causados pelo vento na tarde desta quinta-feira (1º) em Arroio Guaçu, município de Mercedes, Oeste do Paraná. A análise indicou um tornado categoria F1 na escala Fujita, com ventos de cerca de 120 km/h.
O tornado teve curta duração, e a Defesa Civil municipal não registrou ocorrências até a manhã desta sexta-feira (2). A previsão indica que tempestades intensas devem diminuir durante o fim de semana.
“O tempo começou a mudar nesta sexta-feira. Um ar mais seco já se aproxima, principalmente no Oeste e Sudoeste, reduzindo a chance de eventos severos”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.
No Norte, Campos Gerais e Leste, ainda são esperadas chuvas rápidas à tarde, enquanto no Noroeste podem ocorrer em vários momentos do dia. Mesmo com nebulosidade, o tempo permanece abafado.
No sábado (3), uma massa de ar menos quente e com menor umidade cobrirá boa parte do Estado, diminuindo as chuvas. “No Litoral, ainda podem ocorrer pancadas isoladas, mas de baixo volume. Na Região Metropolitana de Curitiba, o sol predomina entre nuvens, e no Interior, o tempo será de nebulosidade variável. No Oeste e Sudoeste, pode haver garoa ocasional à tarde”, acrescenta Kneib.
No domingo (4), o sol predomina no Interior, mas as temperaturas caem devido à massa de ar mais fria. No Leste, a umidade vinda do oceano mantém a nebulosidade, diminuindo as máximas. Em Curitiba e Região Metropolitana, os termômetros devem ficar na casa dos 20°C, enquanto no Litoral devem atingir entre 23°C e 24°C, com possibilidade de garoa.
O Simepar possui 120 estações hidrometeorológicas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas atmosféricas, fornecendo dados a órgãos como a Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. O monitoramento cobre desde chuvas extremas, enxurradas e deslizamentos, até incêndios e secas.
Previsões detalhadas para os 399 municípios paranaenses podem ser consultadas no site www.simepar.br, com atualizações duas vezes ao dia, indicando chuva, temperaturas, umidade e vento por hora.
Fonte: AEN